Unitins encerra hoje (8) as inscrições do Vestibular 2024

O período de inscrição para o Vestibular 2024/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) chega ao fim nesta quarta-feira, dia 8 de novembro. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 23h59 de hoje (horário de Brasília).

O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação presenciais no primeiro semestre letivo do próximo ano.

Desse modo, somente os estudantes que já possuem o Ensino Médio completo ou que irão concluir essa etapa da educação formal ainda neste ano poderão se inscrever. Veja a seguir como será o processo de seleção e como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas!

Encerrando inscrições

A Unitins está recebendo as inscrições de forma virtual, somente via Internet. Portanto, para se inscrever, os interessados deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Unitins.

Além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão escolher uma opção de curso, considerando o campus de oferta. É também no momento da inscrição que o candidato deve informar e deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

O valor da taxa de inscrição é no valor de R$120,00 (cento e vinte reais). Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa até amanhã, dia 9 de novembro.



Isenção da taxa

De acordo com o edital, a Unitins prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. O pedido deve ser feito exclusivamente no momento da inscrição, ou seja, até hoje (8).

Ainda segundo as orientações do edital, os pedidos devem ser feitos mediante a comprovação dos seguintes critérios:

a) Estar enquadrado como família de baixa renda e comprovar estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), por meio da apresentação de comprovante de cadastro do NIS;

b) Mães que comprovarem a doação de leite em programas de aleitamento materno no

período de 2 (dois) anos anteriores à publicação do edital de abertura.

Provas do Vestibular 2024/1

Para fins de classificação dos inscritos, a Unitins aplicará provas sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio de forma presencial. De acordo com o cronograma, a aplicação da prova está marcada para o dia 3 de dezembro.

Os locais de prova serão nas cidades para as quais há oferta de vagas, incluindo Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas, e Paraíso do Tocantins.

Como acontece tradicionalmente, o candidato fará provas de conhecimentos específicos, que serão divididas em duas grandes áreas.

A primeira grande área envolverá conhecimentos específicos em Ciências Humanas,

Ciências da Natureza e Matemática e conterá 30 questões. As disciplinas que se

referem a esses conhecimentos são: História, Geografia, Matemática, Física, Química

e Biologia.

A segunda grande área envolverá conhecimentos específicos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, totalizando 20 questões e a prova de Redação. As disciplinas que se referem a esses conhecimentos são: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e Redação.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a Unitins está ofertando 680 vagas, contemplando 17 opções de curso de graduação. Desse modo, são 40 vagas para cada curso. O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os seguintes campi:

Campus Araguatins : Letras e Pedagogia;

: Letras e Pedagogia; Campus Augustinópolis : Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Medicina;

: Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Medicina; Campus Dianópolis : Abordando áreas como Administração, Ciências Contábeis e Direito;

: Abordando áreas como Administração, Ciências Contábeis e Direito; Campus Palmas : Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação;

: Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação; Campus Paraíso: Ciências Contábeis, Direito e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

Para mais detalhes, acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra.

