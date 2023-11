Urgente! Beneficiários do BPC são deixados de fora de pagamento crucial no final do ano

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) trouxe recentemente uma notícia desfavorável para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Este grupo foi excluído de um importante pagamento previdenciário realizado no final do ano, referente ao abono natalino do INSS, destinado exclusivamente a aposentados, pensionistas e outros segurados.

Infelizmente, os titulares do BPC, por não serem considerados segurados da Previdência Social, estão fora dessa concessão.

Isso porque, os beneficiários do BPC estão integrados ao Cadastro Único (CadÚnico) e, geralmente, não efetuam contribuições previdenciárias ao INSS.

A contribuição previdenciária é um requisito essencial para ter direito ao 13º salário. Dessa forma, a limitação do abono natalino aos segurados da Previdência impede que os titulares do BPC recebam esse benefício.

É importante ressaltar que os titulares do Benefício de Prestação Continuada englobam idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que ambos os grupos comprovem possuir baixa renda.

Vale notar que o abono natalino já foi pago em 2023 devido à antecipação feita pelo Governo Federal nos meses de maio, junho e julho.

Atualmente, existem projetos de lei em tramitação para possibilitar que os titulares do BPC recebam o 13º salário a partir do próximo ano.

Porém, a implementação desses projetos está pendente de aprovação governamental, sem uma data específica estabelecida até o momento.



Você também pode gostar:

Diante desse cenário, não há mais nenhum saldo do abono a ser pago em dezembro de 2023. Enfim, abaixo, fornecemos todos os detalhes sobre a situação do 13º salário do INSS, bem como sobre as diretrizes para o recebimento do BPC .

O que seria necessário para um beneficiário do BPC receber o 13º salário?

O reajuste anual do salário mínimo não apenas impacta o valor do salário em si, mas também tem implicações nas regras associadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Isso ocorre porque a renda familiar mensal per capita é um dos critérios fundamentais para a concessão desse benefício.

Com o salário mínimo atualmente fixado em R$ 1.320, é crucial que os beneficiários do BPC, assim como aqueles interessados em solicitar o benefício, observem o limite estabelecido para a renda familiar per capita, que é de R$ 330 por mês.

Além disso, estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico) é outro requisito essencial para ser elegível ao BPC.

O CadÚnico gera uma lista de critérios, incluindo:

Situações de vulnerabilidade nas relações familiares;

Nível de oferta de serviços comunitários e adaptação a eles;

Insuficiência financeira e despesas associadas à situação;

Idade do beneficiário;

Análise da história da deficiência;

Considerações referentes à ocupação e ao potencial de empregabilidade;

No caso da a obtenção do 13º salário para os titulares do BPC, seria necessário haver uma contribuição o INSS. Nesse caso, o mais recomentado são as contribuições avulsas, cujo valor mínimo é de R$ 65,10, correspondendo assim a 5% do salário mínimo.

Dessa forma, o titular do BPC poderá garantir esse e outros benefícios previdenciários, mesmo sem um regime de trabalho formal.

Você pode se interessar em ler também:

Passos para Receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) requer alguns passos importantes para garantir que o cidadão atenda a todos os requisitos necessários.

O primeiro passo crucial é assegurar que tanto o interessado quanto todos os membros familiares que residem com ele estejam devidamente inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), um sistema do Governo Federal que funciona como um amplo banco de dados.

Uma vez inscrito no CadÚnico, o cidadão ganha a oportunidade de participar de diversos programas e benefícios sociais, incluindo o próprio Benefício de Prestação Continuada, desde que cumpra todas as condições estabelecidas.

Para dar início ao processo, é necessário ter em mãos o Número de Identificação Social (NIS), que será utilizado durante a inscrição.

O próximo passo é acessar o portal Meu INSS, seja por meio do site ou do aplicativo dedicado. Alternativamente, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo número 135 ou visitar diretamente as Agências de Previdência Social (APS).

Em qualquer um desses canais, o cidadão receberá as orientações necessárias sobre o processo de inscrição e seleção.

Em caso de dúvidas adicionais, é sempre possível buscar assistência no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da cidade.

A equipe do CRAS está pronta para fornecer informações adicionais e auxiliar no processo, garantindo que o cidadão compreenda completamente os requisitos e procedimentos.

13º Salário do INSS: quem tem direito e como é pago?

O 13º salário do INSS é destinado a aposentados, pensionistas e outros segurados que recebem benefícios previdenciários.

Contudo, é importante observar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia (RMV) não são contemplados com esse benefício adicional.

O pagamento do 13º salário do INSS ocorre em duas parcelas: a primeira em agosto e a segunda em novembro. Na primeira parcela, é disponibilizado o equivalente a 50% do valor total do benefício, enquanto o restante é pago na segunda parcela.

As datas de pagamento do 13º salário em 2023 já podem ser identificadas com base nas informações do Decreto 10.410 e no calendário de pagamentos do benefício mensal para o ano.

Dessa forma, essa antecipação permite que os beneficiários se programem com antecedência e estejam cientes das datas específicas em que receberão o 13º salário do INSS em 2023.