Urgente! Divulgações de Fake News sobre o 13º salário do Bolsa Família tem enganado muitas pessoas

Nos últimos dias, uma notícia vem causando alvoroço nas redes sociais e em alguns portais de notícia: a suposta confirmação do pagamento do 13º salário do Bolsa Família.

Entretanto, muitos beneficiários do programa ficaram surpresos com essa informação, pois não haviam recebido qualquer comunicação oficial a respeito. É importante esclarecer que existem pontos cruciais sobre esse suposto abono que precisam ser esclarecidos.

O Bolsa Família é um programa social que beneficia mais de 21,4 milhões de famílias brasileiras, proporcionando auxílio financeiro para aquelas em situação de vulnerabilidade.

A perspectiva de um pagamento adicional, naturalmente, gera grande interesse e expectativa entre essas famílias. Infelizmente, é exatamente nesse cenário que as notícias falsas encontram espaço para se propagar.

A disseminação desenfreada de informações falsas é alimentada por sites fraudulentos, golpistas ou tendenciosos, que buscam atrair cliques a todo custo.

Quanto mais cliques esses portais conseguem, mais dinheiro ganham, o que os incentiva a espalhar notícias falsas para atrair a atenção do público. Além disso, esses sites maliciosos podem aproveitar a oportunidade para aplicar golpes, roubando dados pessoais dos usuários desavisados.

Portanto, é fundamental que os beneficiários do Bolsa Família estejam atentos e não se deixem enganar por essas fake news. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o pagamento do 13º salário do Bolsa Família em 2023.

Então, não haverá o pagamento do 13º salário do Bolsa Família em 2023?



Como mencionamos anteriormente, recentemente, tem circulado a notícia de que o governo federal estaria prestes a implementar o pagamento do 13º salário do Bolsa Família em 2023.

Contudo, é importante esclarecer que essa informação é imprecisa. O Ministério do Desenvolvimento Social já divulgou que não há planos para a concessão do 13º salário a beneficiários do programa, argumentando que o Bolsa Família é uma assistência social e não uma remuneração mensal.

A confusão em torno desse tópico surge devido à crença de que, assim como trabalhadores com carteira assinada e aposentados/pensionistas que contribuem para a previdência, os beneficiários do programa social também deveriam ter direito a um décimo terceiro salário.

Entretanto, o governo sustenta que o programa foi concebido com o propósito de fornecer auxílio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade, e não como um salário fixo.

É relevante destacar que, enquanto a maioria dos estados não oferece o 13º do Bolsa Família, Pernambuco é uma exceção notável. No decorrer do ano, o estado concede um benefício adicional de R$ 150 aos beneficiários, proporcionando um alívio financeiro significativo.

Em resumo, é fundamental esclarecer que, por ora, o 13º salário do Bolsa Família não faz parte dos planos do governo federal em 2023, embora exista a possibilidade de variações regionais, como o caso de Pernambuco, que implementa um adicional aos beneficiários durante o ano.

Calendários de pagamento das parcelas de novembro e dezembro

No final deste ano, os titulares e beneficiários do programa Bolsa Família terão que se organizar devidamente financeiramente agora que se tem em mente que não haverá pagamento do 13º salário para os beneficiários.

Dessa forma, é válido conferir as datas dos depósitos para as parcelas pendentes até o final do ano. Os detalhes dos pagamentos referentes a novembro e dezembro já foram divulgados, fornecendo às famílias assistidas pelo programa informações importantes sobre quando esperar os benefícios.

Abaixo está o calendário de pagamentos para os meses de novembro e dezembro:

Calendário de depósito do Bolsa Família para o mês de novembro:

Número final do NIS 1: 17 de novembro;

Número final do NIS 2: 20 de novembro;

Número final do NIS 3: 21 de novembro;

Número final do NIS 4: 22 de novembro;

Número final do NIS 5: 23 de novembro;

Número final do NIS 6: 24 de novembro;

Número final do NIS 7: 27 de novembro;

Número final do NIS 8: 28 de novembro;

Número final do NIS 9: 29 de novembro;

Número final do NIS 0: 30 de novembro.

Calendário de depósito do Bolsa Família para o mês de dezembro:

Número final do NIS 1: 11 de dezembro;

Número final do NIS 2: 12 de dezembro;

Número final do NIS 3: 13 de dezembro;

Número final do NIS 4: 14 de dezembro;

Número final do NIS 5: 15 de dezembro;

Número final do NIS 6: 18 de dezembro;

Número final do NIS 7: 19 de dezembro;

Número final do NIS 8: 20 de dezembro;

Número final do NIS 9: 21 de dezembro;

Número final do NIS 0: 22 de dezembro.

É fundamental que os beneficiários estejam cientes dessas datas para garantir que possam planejar suas despesas de acordo. Embora o 13º salário não esteja disponível neste ano, estar informado sobre o calendário de pagamentos pode ajudar as famílias a gerenciar suas finanças da melhor maneira possível