Urgente! Exclusões de cadastros no Bolsa Família ocorrerão nas próximas semanas

A detecção de um potencial prejuízo estimado em R$ 34,2 bilhões para o ano de 2023 levou à drástica decisão de cortar 4,7 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família.

O Tribunal de Contas da União (TCU) foi o responsável por identificar esse cenário de desvio de recursos, resultando em uma quantidade expressiva de famílias que recebiam o benefício de maneira indevida.

Diante dessa situação alarmante, os ministros do TCU aprovaram um relatório em conjunto com as medidas propostas pelo Governo Federal, buscando solucionar o problema das fraudes no programa Bolsa Família.

Assim, algumas das iniciativas incluídas no pacote propõe o aprimoramento dos controles de coleta de dados por autodeclaração, a implementação de um sistema de avaliação periódica dos dados e a ampliação do monitoramento, bem como a oferta de orientação aos municípios participantes.

Para se ter uma ideia mais clara, a auditoria realizada revelou que, no período compreendido entre janeiro e setembro de 2023, 22,5% das famílias beneficiárias não atendiam aos critérios de elegibilidade do Bolsa Família.

Entretanto, com os bloqueios já efetuados até meados de maio deste ano, 4,7 milhões de titulares foram excluídos do programa, evidenciando a gravidade da situação.

Antes de tudo, vale pontuar que de acordo com os últimos levantamentos, ficou comprovado que 40,3% das famílias beneficiárias do programa apresentaram uma renda familiar mensal superior à declarada no Cadastro Único (CadÚnico).

Além disso, no que diz respeito à composição familiar, constatou-se que 33,4% das famílias apresentavam inconsistências entre os dados verificados presencialmente e aqueles declarados inicialmente.

Outra questão relevante identificada foi a presença de graves divergências em 14,8% dos endereços fornecidos nos cadastros.

Nesse contexto, agentes do CadÚnico afirmaram que a composição familiar desempenha um papel significativo nas fraudes relacionadas ao Bolsa Família.

Essa situação é atribuída ao estímulo à fragmentação de famílias. Afinal, o benefício mínimo de R$ 600 é concedido independentemente do número de membros do grupo familiar.

Dessa forma, a análise revela que o incentivo financeiro pode levar à manipulação dos dados cadastrais. Resultando, por conseguinte, em uma representação distorcida da realidade socioeconômica das famílias beneficiárias.

Quais são os critérios para o cancelamento do Bolsa Família?

Em resumo, os cortes no Bolsa Família, previstos para as próximas semanas, atingirão diferentes grupos de beneficiários.

Assim, é muito importante entender quem está sujeito a ter seu benefício cancelado:

Não Atualização no Cadastro Único (CadÚnico): Beneficiários que deixaram de atualizar suas informações no sistema do Cadastro Único, conhecido como CadÚnico, estão entre os potenciais afetados pelos cortes; Identificação de fraudes: Aqueles descobertos em situações de fraude também estão na lista de beneficiários que podem ter seus benefícios cortados; Não cumprimento das regras de permanência: Beneficiários que não atenderam às regras de permanência, incluindo a exigência de frequência escolar mínima, apresentação do cartão de vacinação atualizado e participação em acompanhamento nutricional e gestacional, podem ter seus benefícios cancelados.

É ainda fundamental compreender que o programa Bolsa Família passa por diferentes estágios em relação aos benefícios concedidos, ademais, cada estágio possui significados específicos.

Estágios do cancelamento: Suspensão, Corte e Veto

Suspensão: A suspensão ocorre quando o benefício é temporariamente interrompido, permitindo uma nova avaliação da situação do beneficiário. Durante esse período, é possível regularizar a situação para retomar o recebimento;

Corte: O corte implica na interrupção imediata das parcelas do Bolsa Família. Porém, ainda há a oportunidade de recuperar os benefícios mediante a regularização da situação junto ao programa;

Porém, ainda há a oportunidade de recuperar os benefícios mediante a regularização da situação junto ao programa; Veto: O veto é a etapa final, na qual não há mais possibilidade de recuperar o benefício. É crucial destacar que, mesmo após a suspensão ou o veto, os beneficiários ainda terão uma oportunidade de regularizar sua situação.

Após a suspensão ou interrupção das parcelas, os beneficiários têm um período de 30 dias para fornecer a documentação necessária e regularizar sua situação junto ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Uma vez regularizada a situação, o Governo Federal realizará a análise dos documentos. O processo tem um prazo máximo de 60 dias a decisão sobre a retomada dos pagamentos.

Por fim, vale ainda esclarecer que, em caso de aprovação, os pagamentos retroativos serão processados. Assegurando, dessa forma, a cobertura dos meses em que o benefício ficou suspenso ou foi cortado.