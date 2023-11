URGENTE! Programa de proteção governamental DIMINUI o valor do Bolsa Família

Surpreendendo milhares de beneficiários, o novo programa de proteção do Governo Federal trouxe mudanças significativas para o Bolsa Família.

Das mais de 20 milhões de famílias atendidas, algumas observaram uma redução na parcela recebida. No entanto, é crucial ressaltar que a medida não afeta todas as 20 milhões de famílias, sendo direcionada a um grupo específico.

O corte pela metade no valor do Bolsa Família passou a vigorar a partir da nova regra de permanência, que entrou em vigor no calendário de novembro.

Essa regra condiciona a permanência no programa à redução do benefício, conforme afirmado pelo Governo Federal. O principal objetivo é evitar que a transferência de renda seja abruptamente interrompida quando a linha de pobreza for ultrapassada.

Com a implementação da nova regra, as famílias têm a oportunidade de permanecer no Bolsa Família por até mais dois anos, desde que a renda de cada membro do grupo familiar não ultrapasse meio salário mínimo, equivalente a R$ 660.

Isso representa uma estratégia para garantir uma transição suave para aqueles que conseguem superar a situação de vulnerabilidade.

No que diz respeito ao valor do benefício, a redução de 50% impactará aquelas famílias que conseguirem um emprego e experimentarem um aumento na renda.

Nesses casos, o benefício será reduzido pela metade, resultando em um valor de R$ 300. Essa nova regra de proteção do Bolsa Família começou a ser aplicada desde julho, marcando uma mudança significativa nas políticas de transferência de renda do país.





Quem possui os critérios de elegibilidade para o recebimento do Bolsa Família em novembro?

O Bolsa Família é um programa social que visa proporcionar assistência financeira a famílias em situação de vulnerabilidade, com o intuito de promover a inclusão social e o alívio da pobreza.

Por isso, o benefício é direcionado a famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a R$ 218. Em outras palavras, a soma das rendas de todos os membros da família, dividida pelo número de pessoas, deve ser inferior a esse limite.

Para ilustrar esse critério, consideremos um cenário alternativo: uma família composta por um casal e dois filhos, cuja renda total é de R$ 800 proveniente do salário do pai, que atua como motorista.

Ao dividir os R$ 800 (renda total) pelo número de integrantes da família (quatro pessoas), obtemos um resultado de R$ 200. Este valor está abaixo do limite estabelecido de R$ 218.

Portanto, nesse exemplo, a família composta pelo pai e seus dois filhos atende aos critérios estipulados pelo programa Bolsa Família, tornando-se elegível para receber o benefício e, assim, contribuindo para a melhoria das condições de vida desses indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Para além disso, com a nova reformulação do Bolsa Família outros critérios foram definidos para a concessão dos benefícios.

Estas são chamadas ‘condicionalidades’ do programa, e possuem o objetivo de assegurar o comprometimento das famílias em esferas da área da saúde e educação.

Assim, o Bolsa Família se consolida como uma real ferramenta de transformação social e ruptura do ciclo de pobreza.

Condicionalidades estabelecidas na ultima atualização do programa

Enfim, como mencionamos anteriormente, o programa Bolsa Família estabelece regras claras para as famílias beneficiárias. Isso enfatiza a importância do cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação.

Enfim, estas são as orientações essenciais gerais e também para o mês de novembro:

Acompanhamento pré-natal: As famílias devem garantir a realização do acompanhamento pré-natal, promovendo a saúde materna e fetal;

Calendário Nacional de Vacinação: O compromisso com o calendário nacional de vacinação é crucial, assegurando a imunização adequada de todos os membros da família;

Acompanhamento do estado nutricional: Para crianças menores de 7 anos, é imperativo realizar o acompanhamento do estado nutricional, promovendo um desenvolvimento saudável nessa fase crucial do crescimento;

Frequência escolar mínima: Crianças de 4 a 5 anos devem manter uma frequência escolar mínima de 60%, enquanto beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica devem atingir pelo menos 75% de presença nas atividades escolares. Este compromisso reforça a importância da educação para o desenvolvimento sustentável;

Atualização do Cadastro Único: É fundamental que as famílias beneficiárias mantenham seu Cadastro Único sempre atualizado, realizando a atualização pelo menos a cada 24 meses. Isso garante a precisão das informações e a continuidade dos benefícios.