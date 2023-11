URI divulga resultado do Vestibular de Medicina 2024

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) é uma instituição de ensino superior particular com sede principal na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul.

A URI oferece diferentes cursos e oportunidades para os seus estudantes, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o país.

O processo seletivo da instituição está em andamento e todos os candidatos inscritos devem ficar atentos. Nesta sexta-feira, dia 03 de novembro, a URI divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da URI. Confira!

Vestibular de Medicina URI 2024: resultado é divulgado nesta sexta-feira (03)

Conforme previsto pelo calendário do processo seletivo, a URI divulgou o resultado final do Vestibular de Medicina 2024 nesta sexta-feira, 03 de novembro.

Dessa maneira, todos os candidatos já podem acessar a classificação final, disponível no site da URI. Para conferi o resultado, basta clicar em “lista de aprovados – Medicina”. Não é necessito realizar login ou cadastro na plataforma para visualizar a lista.

Além do resultado, a URI também divulgou algumas informações sobre os procedimentos de matrícula para os candidatos aprovados no processo seletivo.

Os participantes aprovados deverão realizar matrícula na URI entre os dias 07 e 08 de novembro, das 08h às 11h e das 13h30 às 17h. Os procedimentos deverão ser feitos presencialmente no campus I da URI, em Erechim/RS.



Você também pode gostar:

A lista com os documentos necessários para a realização da matrícula também está presente no informativo do Vestibular de Medicina divulgado pela URI nesta sexta-feira.

Ainda está com alguma dúvida e quer saber mais sobre os resultados? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da URI e consulte outras informações sobre o processo seletivo

Vestibular de Medicina URI 2024: funcionamento do processo seletivo

Segundo o edital publicado pela instituição, o Vestibular de Medicina 2024 da URI previa a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. A prova foi realizada no dia 29 de outubro, das 13h às 18h, no campus I da URI.

O exame continha 72 questões de múltipla escolha sobre diferentes assuntos estudados ao longo do ensino médio. As questões foram distribuídas da seguinte forma:

8 questões de Língua Portuguesa;

8 questões de Literatura Brasileira;

8 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

8 questões de História;

8 questões de Geografia;

8 questões de Matemática;

8 questões de Física;

8 questões de Química;

8 questões de Biologia.

Os candidatos também deveriam escrever uma redação com base no tema proposto pela banca organizadora do processo seletivo. É importante destacar que os participantes que obtiveram nota zero na prova de redação foram eliminados do Vestibular de Medicina da URI.

Além das disciplinas mencionadas, a prova da URI também abordou as obras literárias que foram selecionadas pela instituição e deveriam ter sido lidas por todos os candidatos que participaram do Vestibular de Medicina 2024. Veja quais foram os livros escolhidos para esta edição:

São Bernardo, de Graciliano Ramos

Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva ;

Um Certo Capitão Rodrigo, de Érico Verissimo;

Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo;

Várias Histórias, de Machado de Assis

Dois Irmãos, de Milton Hatoum.

O gabarito oficial da prova objetiva foi divulgado no dia 29 de outubro, mesmo dia de realização das provas, e está disponível no site da URI.

Vestibular de Medicina URI 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a URI está oferecendo 43 vagas para o curso de Medicina ministrado na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.