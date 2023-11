Urijah Faber diz que ele e Dominick Cruz resolveram a questão e estão dispostos a fazer o mesmo com TJ Dillashaw

Urijah Faber não guarda rancor.

Membro do Hall da Fama do UFC e pioneiro do MMA, a carreira de Faber é conhecida principalmente por sua trajetória como campeão peso pena do WEC e pela série de rivalidades que cultivou ao longo de sua passagem pelo esporte, chamando a atenção para as categorias mais leves. A principal dessas rivalidades foi sua trilogia de lutas com Dominick Cruz, mas apesar de as coisas terem esquentado entre eles naquela época, Faber diz que agora ele e Cruz têm boas relações um com o outro.

“Nunca tive problemas tão grandes com Dom”, disse Faber a Ariel Helwani no A hora do MMA. “Eu gostava de ter um inimigo. Houve um tempo em que ele queria o que eu tinha, eu sinto, e ele tinha um pequeno ressentimento. Então ele estava fazendo algumas coisas que eram imaturas na época. Eu sinto que ele cresceu. Ele mais do que criou seu próprio nome e em alguns aspectos o superou, com coisas como comentários e vários campeonatos mundiais no UFC. Acho que o chip saiu do ombro dele.”

Faber e Cruz lutaram três vezes em duas categorias de peso, entre 2007 e 2016, as duas últimas lutas servindo como uma das características definidoras da primeira divisão peso galo do UFC. A rivalidade deles eventualmente se estendeu além dos dois e chegou aos membros da academia Team Alpha Male de Faber, incluindo TJ Dillashaw e Cody Garbrandt. Mas Faber disse que foi um evento de relações públicas do UFC antes da luta no UFC 132 que lançou as bases para o respeito que eles têm hoje.

“Tivemos um evento realmente único antes da nossa terceira luta, talvez da nossa segunda luta, onde o pessoal de relações públicas do UFC simplesmente esqueceu e nos colocou, um mês antes de nossa luta ser anunciada, juntos em uma espécie de evento de relações públicas de team building onde fomos ver a estação marítima em San Diego”, disse Faber. “Estamos lá para conhecer pessoas e de repente recebemos sargentos na nossa cara, eles nos dão mochilas e fazemos um dia inteiro de cadinho, que é uma jornada de três dias que eles têm que fazer para se tornarem um marinho. … Estávamos sendo repreendidos pelos soldados caídos e pelo que isso significava, e tínhamos que trabalhar em equipe. Então tivemos um período de dois dias em que nos tornamos meio amigos, e então voltamos a ser inimigos. Mas sempre nos comunicamos depois disso, mesmo que fosse para falar um pouco de besteira. …Eu gosto de Dom. E lembro que quando me aposentei, ele me entregou um pôster… Ele se esforçou e eu me esforcei para ser legal.”

Mas embora Faber tenha boas relações com Cruz, nem todas as suas rivalidades tiveram finais tão felizes. Faber e Team Alpha Male tiveram uma separação notoriamente complicada com Dillashaw depois que o ex-campeão peso galo deixou a academia, e Faber admite que ainda há um pouco mais de rixa lá, embora ele esteja aberto a acabar com isso.

“Acho que TJ está de volta à minha área. … Tenho um amigo que disse, ei, TJ acabou de comprar uma casa bem ao meu lado”, disse Faber. “Honestamente, eu não sei. Foi uma transação tão estranha, como tudo aconteceu. Temos muitos amigos em comum. não sei quanto em contato [with them] ele é ou não é. Eu tenho muitos amigos excelentes.

“Provavelmente iremos [make amends] agora que estamos na mesma área. Passei por ele uma ou duas vezes [events]. Estou disposto a deixar o passado passar. Não gosto de negatividade na minha vida. Se houver negatividade aí, vou esmagá-la.”

Faber competiu pela última vez no UFC 245 em dezembro de 2019, perdendo por nocaute para Petr Yan. Ele foi introduzido no Hall da Fama do UFC em 2017 na Ala Moderna.