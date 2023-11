Usar o FGTS para pagar DÍVIDAS NÃO é para TODOS; veja restrições

O saldo do FGTS representa um dos benefícios essenciais para os trabalhadores e é notável por sua importância. Isso ocorre porque age como uma conta de emergência, na qual os empregados podem confiar quando necessitam de recursos em determinadas situações. Agora, será uma decisão vantajosa empregá-lo para liquidar obrigações financeiras?

Se você está enfrentando dificuldades financeiras e está ponderando a utilização do saldo do FGTS para pagar suas contas pendentes, continue a leitura. Assim, será possível avaliar se é verdadeiramente uma alternativa viável para os valores disponíveis.

O saldo do FGTS na modalidade saque-aniversário pode ser uma opção para ajudar na quitação das dívidas

Como mencionado anteriormente, o saldo do FGTS é justamente servir como uma reserva financeira de emergência para os trabalhadores. Isso porque nem todos têm acesso aos valores depositados, os quais não estão disponíveis para qualquer finalidade. Na realidade, o saque só é permitido em situações bastante específicas, como demissão ou ocorrência de desastres naturais, por exemplo.

Apesar disso, existe uma modalidade que fica acessível a todos os trabalhadores pelo menos uma vez por ano, chamada saque-aniversário. Essa modalidade possibilita que o titular da conta acesse os recursos no mês correspondente ao seu aniversário.

Contudo, é importante ressaltar que para usufruir dessa opção, o trabalhador deve optar por ela, em detrimento do saque-rescisão, que é concedido após a demissão. Isso significa que, caso o empregado seja demitido, ele não terá direito a esse valor.

De qualquer forma, o saque-aniversário fica disponível no mês de aniversário de todos os trabalhadores, como, por exemplo, os nascidos em setembro. O procedimento funciona da seguinte maneira: a solicitação pode ser feita do primeiro ao último dia do mês de aniversário. Após a adesão, o beneficiário pode sacar uma quantia específica anualmente, começando no primeiro dia do seu aniversário até o último dia do segundo mês subsequente. Em outras palavras:

Atualmente, quem nasceu em setembro tem do dia 1º ao dia 30 para optar pelo saque-aniversário;

Após essa escolha, a pessoa pode sacar o valor todos os anos, do dia 1º de setembro ao dia 30 de novembro.

É importante destacar que é possível retornar à modalidade anterior, mas somente após dois anos da aquisição do saque-aniversário. Portanto, antes de tomar uma decisão, é essencial avaliar cuidadosamente as suas necessidades financeiras e as implicações de utilizar o saldo do FGTS para quitar suas contas em aberto.



Afinal, compensa usar o FGTS para isso?

Por último, muitas pessoas indagam se realmente é vantajoso empregar os recursos do saldo do FGTS para quitar obrigações financeiras. Isso porque esses valores deveriam ser destinados a situações de urgência.

Do ponto de vista financeiro, esses fundos são extremamente bem-vindos, já que podem evitar a incidência de juros em contas atrasadas. Ademais, dependendo das circunstâncias, pode auxiliar na regularização de pendências financeiras que prejudicam o histórico de crédito.

Contudo, é prudente exercer cautela ao escolher essa alternativa, pois há o risco de recorrer ao uso emergencial desses recursos com mais frequência do que o necessário, por exemplo. Portanto, antes de utilizar o FGTS para quitar contas, é essencial avaliar sua situação financeira global.

Assim, deve-se considerar as implicações a longo prazo dessa decisão. Conquanto, é preciso buscar o equilíbrio das necessidades imediatas com a preservação dessa reserva para momentos verdadeiramente emergenciais.

Antecipação do saque-aniversário pelo Nubank

A antecipação do FGTS pelo Nubank é algo recente. No entanto, agora faz parte das várias vantagens e serviços exclusivos que a instituição digital mais querida da população brasileira oferece.

Isso significa que não apenas a antecipação do Fundo está disponível na plataforma, mas também outros empréstimos com taxas especiais. Conforme a nova modalidade de empréstimo que o banco disponibiliza aos seus utilizadores, é viável garantir previamente até 12 parcelas do saque-aniversário, utilizando o saldo do benefício como garantia. A fintech afirma que o montante é liberado em até 1 dia útil, sem a necessidade de aguardar o mês de aniversário para efetuar o saque.

As parcelas consistem no valor adiantado e juros de 1,3% por mês. Os pagamentos são automáticos, ou seja, provêm diretamente da conta do Fundo de Garantia para cobrir as parcelas do dinheiro emprestado.

Por último, conte com essa funcionalidade da seguinte maneira:

Na tela inicial do Nubank , vá em ‘Pegar empréstimo’ e selecione ‘Saiba como autorizar’ para ver o passo a passo de como navegar no app do FGTS e conceder acesso ao Nubank;

, vá em ‘Pegar empréstimo’ e selecione ‘Saiba como autorizar’ para ver o passo a passo de como navegar no app do FGTS e conceder acesso ao Nubank; Ao retornar à página de antecipação do saque-aniversário, toque na seta roxa e selecione o botão ‘Já autorizei’;

Toque no ícone de lápis e escolha o montante que deseja pegar emprestado (diferentes opções de valores e parcelamentos serão apresentadas);

Clique em ‘Escolher’ para confirmar;

Em ‘Simular antecipação de’, toque na seta roxa, e o aplicativo exibirá um resumo do empréstimo, informando valores e datas de pagamentos;

Selecione novamente a seta roxa;

Leia as informações do contrato, vá em ‘Aceitar e contratar’, e insira sua senha de 4 dígitos;

Por fim, toque em ‘Acompanhar solicitação’. Em até 1 dia útil, o montante será depositado em sua conta Nubank.