Usher começa a chorar no funeral do baterista Aaron Spears

Usher começou a chorar ao se despedir publicamente de seu amigo e baterista de longa data Aaron Spears … a vida e a memória do músico vencedor do Grammy foram homenageadas após sua morte prematura.

Apesar de sua dor, Usher compartilha com carinho um vislumbre de sua amizade com Aaron… “Ele me segue aonde quer que eu vá, e eu fiquei tipo, ‘Cara, você pegou isso?! … seu mano frio! Você é o pior’, — ele diz com um toque de humor.