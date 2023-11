Usman Garuba, o jogador da G League que clama por uma chance ao lado de Steph Curry

Usman Garuba está encontrando seu nicho na G League. O espanhol, agora com o Guerreiros do Golden State, jogou seu melhor jogo até agora na liga de desenvolvimento. Ele foi fundamental para a vitória do Santa Cruz, time que defenderá durante grande parte da temporada.

Sem oportunidade de jogar Steve Kerr ainda no horizonte, Garuba vem ganhando minutos com muito trabalho, esforço e boas atuações na G League. Seus 17 pontos, 8 rebotes, 2 bloqueios e 8/9 de campo contra Estrelas de Salt Lake Cityuma afiliada da Jazz de Utahsão motivos de entusiasmo com o futuro que aguarda o ex-jogador do Real Madrid.

Numa afiliada que funciona tão bem com os seus jovens jogadores (casos recentes de Nico Mannion e Jordan Poole), Garuba tem certeza de seu desenvolvimento Guerreiros de Santa Cruz. Uma equipe que aposta sempre no talento e consegue catapultá-lo para a NBA.

Ele ainda não jogou um minuto na temporada com Stephen Curry e companhia, mas ele está conquistando isso no futuro com boas atuações no campo de provas. Cada vez mais, jogadores da G League e de contrato duplo (que Garuba está atualmente ativo) estão saltando para a NBA.