Usuários Android agora poderão comprar aplicativos via Pix; Confira a novidade

A Google Play Store, loja de aplicativos nos celulares que operam pelo sistema Android, anunciou que passará a aceitar pagamentos via Pix para os usuários brasileiros. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (29) durante o evento Google Playtime, o qual tem como foco os desenvolvedores. Sendo assim, agora os usuários podem realizar compras e assinaturas com o sistema de pagamentos instantâneos pela plataforma.

Segundo Hareesh Pottamsetty, líder de monetização da Google Play Store, a plataforma já conta com mais de 300 métodos de pagamentos locais, de acordo com a região. Dessa forma, a introdução do Pix na loja faz sentido, tendo em vista que o sistema é um dos meios de pagamentos mais utilizados pelos brasileiros atualmente.

Daneil Trócoli, head de parcerias e games do Google Play na América Latina, afirma que a implementação do Pix no aplicativo será feita com a ajuda de parceiros integradores. Com isso, o Google não precisará se tornar uma instituição financeira credenciada com o Banco Central brasileiro, requisito necessário para oferecer o sistema de pagamentos instantâneos por conta própria.

Apesar da ideia ser inovadora, é importante destacar que o Pix ainda não está disponível para compras na Google Play Store e, inclusive, não existe previsão de quando o sistema será disponibilizado.

Utilização do Pix na Black Friday

Como dito, o Pix atualmente é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil, o que pode ser visto pela grande utilização da ferramenta durante a Black Friday neste ano, segundo uma pesquisa.

A Black Friday ocorreu na última sexta-feira (24), e segundo dados da Rede, uma das credenciadoras do Itaú, a utilização do Pix teve um crescimento de 188% na comparação com o mesmo período de 2022. Os valores são relativos às compras processadas pela Rede no período entre 0h e 14h do dia 24, sendo que foram levadas em consideração tanto as compras do e-commerce quanto aquelas feitas em estabelecimentos comerciais com maquininhas da empresa.

De acordo com Angelo Russomanno, diretor da Rede, o Pix “já revolucionou a forma como os brasileiros lidam com suas transações financeiras, mas ainda tem bastante espaço e potencial nas relações de consumo”.



Novidades para a ferramenta

Com o grande crescimento do Pix nos últimos anos, o Banco Central já criou diversas outras funcionalidades para a ferramenta. Uma delas é a função saque, a qual permite que o usuário faça uma transação para o estabelecimento e receba em troca o mesmo valor em dinheiro físico. O Pix Troco funciona de maneira parecida, sendo que ao receber uma transação instantânea para compra de um serviço ou produto, o estabelecimento devolve o troco em dinheiro físico para o cliente.

Outra função interessante que já está disponível é o Pix Agendado, modalidade na qual o usuário pode agendar a data que deseja para a transferência instantânea ocorrer, dentro de um prazo de até 90 dias.

Além dessas funções que já existem, o Banco Central anunciou que no futuro o Pix poderá ser utilizado para o pagamento de pedágios, estacionamentos e transporte público, sem a utilização de internet. A ferramenta também poderá ser usada para transações internacionais.

Por fim, o Pix Automático, que permitirá pagamentos recorrentes de serviços e contas, como água, luz e streaming, tem seu lançamento previsto pelo Banco Central para outubro de 2024.