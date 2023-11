Usyk mal pode esperar pela luta de Tyson Fury, alegando: “Não me importo nem um pouco como ele vai se comportar”

Oleksandr Usyk, campeão peso pesado da Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF), Associação Mundial de Boxe (WBA) e Organização Internacional de Boxe (IBO) espera materializar a tão esperada luta de unificação contra Fúria de Tyson.

Oleksandr Usyk confirma que ele e Fury “combinaram uma luta na Arábia Saudita”

Oleksandr Usyk e Tyson Fury concordaram em lutar na Arábia Saudita

Tyson detém o título do Conselho Mundial de Boxe (WBC), mas também desafia o ‘Rei Cigano’, aproveitando as dúvidas que deixou após a luta contra Francis Ngannou, que, do nada, estava prestes a tirar sua invencibilidade.

Em uma luta de exibição realizada em Riad Ngannou se apresentou no boxe profissional com uma exibição sólida que empurrou o campeão mundial ao limite e foi definido com polêmica decisão dividida a favor do campeão inglês.

Essa luta foi já organizado com contrato entre Usyk e Fury para se enfrentarem em 2024, depois de originalmente marcado para 23 de dezembro deste ano, mas a punição que Fury recebeu contra o camaronês fez com que a luta fosse adiada. Porém, Usyk já afirmou acreditar que a tão esperada luta acontecerá assim que o sinal tocar.

Mas ele também elevou o nível do desafio, lembrando que espera que Fury leve a luta a sério, já que disse ter subestimado Ngannou: Acho que Fury subestimou Francis Ngannou, mas comigo será diferente. Acho que ele tirará algumas conclusões após o último encontro. Mas novamente, Não me importo nem um pouco como ele vai se comportar, o que importa para mim é como eu vou me comportar.

Ele adicionou: “Ngannou fez um bom trabalho e mostrou um bom nível no ringue. Muito poucas pessoas acreditaram em Ngannou. Mesmo quando me perguntaram sobre ele, respondi que não era bom o suficiente.”

Campeão indiscutível em duas divisões diferentes?

Usyk quer essa luta contra o Fury porque aspira ser o campeão indiscutível em duas divisões diferentes. Ele foi o campeão indiscutível dos pesos cruzados e subiu para os pesos pesados ​​em 2019, tornando-se o campeão unificado em 2021 após vencer por decisão unânime. Anthony Joshua, da Grã-Bretanha.

Porém, Fury é um grande desafio para Usyk porque há uma grande diferença de peso e alcance a favor do britânico:

“Fury é grande, complicado, forte, sou um pouco menor, mas tenho uma motivação incrível e tenho fome de boxe. Não sou motivado por dinheiro, não me importo com coisas materiais, me importo com meu caminho. Trabalhei para isso durante 20 anos. E acho que em fevereiro ouviremos o sino”, disse Usyk.