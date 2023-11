Utilize seu FGTS para as compras da Black Friday! Saiba como

O FGTS, ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um recurso importante para muitos trabalhadores brasileiros. Com o advento da era digital, a consulta e o resgate desses fundos tornaram-se ainda mais convenientes. O lançamento do serviço de resgate digital em 2020 marcou uma revolução no acesso ao FGTS.

O que é o FGTS?

O FGTS foi criado para proteger os trabalhadores que são dispensados sem justa causa. Cada mês, os empregadores depositam 8% do salário de cada funcionário em uma conta especial na Caixa Econômica Federal. Esses fundos, junto com os depósitos mensais, pertencem aos funcionários e podem ser usados em determinadas situações, como a compra de imóveis ou em caso de demissões sem justa causa.

Como funciona o saque digital de FGTS?

O saque digital do FGTS é um serviço que permite aos trabalhadores resgatar seu FGTS com facilidade, rapidez e segurança. Com este serviço, os trabalhadores podem acessar o aplicativo do FGTS, verificar os valores liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade. Tudo isso sem a necessidade de ir a uma agência bancária.

FGTS na Black Friday

Como o FGTS pode ajudar você a aproveitar a Black Friday? Aqui estão algumas dicas:

Verifique seu saldo: Antes de fazer qualquer compra na Black Friday, é importante verificar o saldo do seu FGTS para saber quanto você tem disponível para gastar. Planeje suas compras: Depois de verificar seu saldo, faça uma lista das coisas que você precisa ou quer comprar. Isso ajudará a evitar compras por impulso. Compare preços: Faça uma pesquisa de preços antes da Black Friday para garantir que você está realmente obtendo um bom negócio. Evite endividamento: Use o dinheiro do seu FGTS para pagar por suas compras na Black Friday, em vez de se endividar com cartões de crédito. Poupe para o futuro: Se você não precisa de nada na Black Friday, considere guardar seu FGTS para o futuro.

A Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para aproveitar o saldo do seu FGTS. Com planejamento e responsabilidade, você pode fazer suas compras sem se endividar. Lembre-se de sempre verificar seu saldo e fazer uma lista de compras antes de sair às compras. E se você não precisa de nada, considere poupar seu FGTS para o futuro.



Dicas para aproveitar a Black Friday 2023

Conheça sua Situação Financeira

Antes de se deixar levar pelas ofertas da Black Friday, você precisa entender sua situação financeira atual. Isso significa fazer um orçamento e decidir quanto você pode gastar confortavelmente.

Faça uma Lista de Desejos

Faça uma lista de todos os produtos que você está interessado em comprar. Isso pode incluir itens que você precisa e itens que você deseja.

Pesquise Preços

Antes da Black Friday, passe algum tempo pesquisando os preços dos itens em sua lista de desejos. Isso lhe dará uma boa ideia de quais são os preços normais e ajudará você a reconhecer uma verdadeira pechincha quando a vir.

Esteja Ciente das Táticas de Marketing

Os varejistas usam uma variedade de táticas de marketing para fazer você gastar mais na Black Friday. Por exemplo, eles podem inflar artificialmente os preços antes do evento para fazer os descontos parecerem maiores do que realmente são.

Como Aproveitar a Black Friday 2023

Agora que você está preparado, aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo a Black Friday 2023:

Compre com Consciência

Embora possa ser tentador se deixar levar pela emoção da Black Friday, é importante comprar com consciência. Isso significa evitar compras por impulso e apenas comprar itens que você realmente precisa ou deseja.

Compare Preços

Antes de fazer uma compra, sempre compare preços entre diferentes varejistas. Isso pode ajudá-lo a encontrar a melhor oferta.

Leia as Letras Pequenas

Antes de fazer uma compra, sempre leia as letras pequenas. Isso inclui os termos e condições da venda, bem como a política de devolução do varejista.

Proteja seus Dados Pessoais

Durante a Black Friday, os criminosos cibernéticos estão especialmente ativos. Proteja seus dados pessoais e financeiros tomando precauções como usar uma conexão segura, manter seus softwares atualizados e fazer compras apenas em sites confiáveis.