Utilize seu FGTS para viajar ainda em 2023 DESTA FORMA

No instante em que a nossa receita mensal se torna menor do que o projeto com o qual sonhamos, torna-se desafiador elaborar planos, já que precisamos de dinheiro. Viajar, comprar um veículo, a tão almejada reforma… Como custear tudo isso e outras inevitáveis despesas? Nesse sentido, o saque-aniversário do FGTS entra como uma ferramenta de salvação para muitos brasileiros.

Realmente, o saque-aniversário do FGTS apresenta-se como uma abordagem veloz e eficaz para obter o montante desejado. Contudo, quem terá direito a sacar nesses últimos meses do ano? Como ficará a situação da modalidade posteriormente?

Uma ajudinha para o seu lazer

Um ano de 2023 está prestes a concluir, e alguns projetos podem ser deixados para trás, simplesmente devido à escassez financeira. Os gastos associados às despesas convencionais do orçamento aumentaram significativamente com as constantes flutuações de preços.

O resultado disso são as em muitas famílias enfrentando uma situação financeira mais apertada. Isso, por sua vez, pode impedir a concretização de atividades típicas do final do ano, como viagens, por exemplo.

Por outro lado, diversos trabalhadores talvez desconheçam a possibilidade real de utilizar o saldo disponível no Fundo de Garantia para realizar o desejo de viajar. Através do saque-aniversário, é viável antecipar valores do FGTS, abrindo a porta para concretizar o sonho de explorar novos destinos.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário representa uma opção que viabiliza ao trabalhador retirar parte do saldo disponível no FGTS anualmente, no mês correspondente ao seu aniversário. O montante a ser retirado varia de acordo com o saldo da conta e é determinado por uma tabela de alíquotas estabelecida pelo governo.



Aqui está a tabela para referência:

Até R$ 500,00: 50% do valor;

R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% do valor mais uma parcela adicional de R$ 50,00;

R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% do valor mais uma parcela adicional de R$ 150,00;

R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% do valor mais uma parcela adicional de R$ 650,00;

R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% do valor mais uma parcela adicional de R$ 1.150,00;

R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% do valor mais uma parcela adicional de R$ 1.900,00.

Acima de R$ 20.000,00: 5% do valor mais uma parcela adicional de R$ 2.900,00.

É crucial enfatizar que os valores disponibilizados no saque-aniversário podem ser retirados até dois meses após o mês de aniversário do trabalhador.

Condições para utilizar no pacote de viagens

Uma alternativa cativante para aqueles que aspiram realizar uma viagem e estão ponderando sobre a obtenção de um empréstimo é a antecipação do saque-aniversário do FGTS. Para tanto, é imperativo localizar uma empresa confiável que ofereça essa antecipação com taxas de juros atraentes.

Uma vantagem inerente a essa escolha é a liberdade de escolher o pacote de viagem que mais se adeque com o perfil e orçamento, sem estar vinculado a uma empresa específica. Seja para explorar as maravilhas naturais do Nordeste, as cidades históricas de Minas Gerais, os encantos da Europa ou qualquer outro destino dos sonhos, as possibilidades são praticamente ilimitadas.

Utilizando o saldo do FGTS com taxas menores

A utilização do saldo do FGTS para financiar viagens apresenta a vantagem de contar com taxas de juros mais reduzidas em comparação a outras modalidades de crédito. Esse benefício decorre do fato de que o saldo disponível no Fundo de Garantia é utilizado como forma de quitação, mitigando o risco de inadimplência.

Ademais, o desconto é efetuado apenas uma vez por ano, diretamente do saldo do FGTS, sem impactar a renda mensal do trabalhador de forma recorrente. No entanto, é crucial notar que as taxas de juros podem variar de acordo com a empresa que oferece a antecipação, sendo essencial realizar uma pesquisa minuciosa e comparar as condições antes de optar pelo serviço.