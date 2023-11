Vaga Home Office: Riachuelo anuncia oportunidade para assistente contábil com salários de R$ 4.215

Veja os requisitos desta vaga home office

A vaga home office é uma oportunidade para quem deseja trabalhar sem precisar sair de casa. As chances, como mencionado, são das lojas Riachuelo.

Veja mais.

Vaga home office

A Riachuelo, renomada no universo da moda, destaca-se não apenas como uma marca, mas como um elo entre aspirações e realizações. Optar pela Riachuelo para moldar sua carreira é mais que uma escolha, é uma celebração compartilhada.

Para Além da Moda

Com milhares de colaboradores, a Riachuelo se destaca como uma entidade abrangente, abraçando setores que vão além do varejo de moda. Tecnologia, logística, finanças e indústria fazem dela uma das maiores empregadoras do Brasil. O compromisso vai além da moda, visando criar o maior ecossistema nacional de moda, lifestyle e produtos financeiros.

Vaga Temporária de Assistente Contábil

No setor de contabilidade, a Riachuelo busca um Assistente Contábil Temporário. Um convite para integrar uma equipe que valoriza a diversidade, cultivando respeito e empatia.



Você também pode gostar:

Responsabilidades e Desafios da vaga home office

Engajamento em rotinas fiscais abrangentes;

Domínio de Impostos Estaduais e Municipais (ICMS/ISS, obrigações acessórias);

Experiência na análise de notas fiscais de vendas;

Uso proficiente do Excel como ferramenta de apoio.

Salário e Benefícios das vaga home office

A média salarial para a função é de R$ 4.215/mês no Brasil, com uma amplitude variante entre R$ 854 e R$ 5.006. Benefícios incluem Vale Refeição ou Alimentação e auxílio de custo para home office.

Requisitos e Qualificações

Graduação completa ou em curso em Ciências Contábeis ou áreas afins;

Experiência consolidada em rotinas contábeis;

Proficiência no uso do Excel;

Disponibilidade para trabalho remoto.

Se você busca desafios e deseja integrar uma comunidade que reconhece e valoriza seu potencial, a Riachuelo é o lugar certo para construir sua trajetória profissional.

Como se inscrever na vaga home office

Faça o seu cadastro no site da empresa – CANDIDATE-SE AQUI

Sobre a Riachuelo

A história da Riachuelo é marcada por sua habilidade em antecipar e incorporar tendências, sempre com o compromisso de tornar a moda acessível a diversos públicos. Essa visão pioneira contribuiu para desmistificar o mundo da moda no Brasil.

Diversificação de Atuações

Para além do universo da moda, a Riachuelo diversificou suas operações, adentrando setores como tecnologia e finanças. Essa abordagem multifacetada caracteriza a empresa como um ecossistema de negócios, adaptando-se a diferentes segmentos com sucesso.

Sustentabilidade e Inovação

A empresa não se restringe a oferecer roupas; está comprometida com práticas sustentáveis e inovação constante. Investindo em iniciativas que promovem a responsabilidade ambiental, a Riachuelo busca liderar não apenas nas passarelas, mas também em questões sociais e ambientais.

Compromisso com a Diversidade Profissional

Como uma das maiores empregadoras do país, a Riachuelo não apenas proporciona empregos, mas oportunidades de desenvolvimento profissional. Seu ambiente de trabalho reflete uma cultura que valoriza a diversidade e promove um espaço inclusivo para todos os talentos.

Preparação para Processo Seletivo: Dicas Essenciais para o Sucesso Profissional

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a preparação adequada para um processo seletivo é crucial. Aqui estão algumas dicas valiosas para ajudar você a se destacar e alcançar o sucesso profissional:

Pesquisa Profunda sobre a Empresa:

Conheça a missão, visão e valores da empresa.

Esteja atualizado sobre os principais projetos e conquistas recentes.

Aprimore suas Habilidades Técnicas:

Identifique as competências necessárias para a vaga e aprimore suas habilidades correspondentes.

Destaque suas conquistas relevantes em trabalhos anteriores.

Entenda o Perfil Comportamental Desejado:

Demonstre habilidades interpessoais.

Mostre flexibilidade e capacidade de trabalhar em equipe.

Elabore Perguntas Inteligentes:

Prepare perguntas sobre a empresa e a função, demonstrando interesse genuíno.

Isso também mostra que você fez sua lição de casa.

Aprimore suas Habilidades de Comunicação:

Pratique respostas concisas e impactantes para perguntas comuns.

Trabalhe em sua linguagem corporal para transmitir confiança.