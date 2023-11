Vai fazer as provas do concurso PM? Veja a seguir as etapas deste edital

Vagas deste concurso PM serão para soldado e oficial

Mais um concurso PM – Polícia Militar- está na ativa. Ao todo são 2.700 vagas para soldado e oficial. Para um bom desempenho, é preciso conhecer as fases do certame.

Ficou interessado? Veja a seguir mais detalhes sobre o concurso PM.

Concurso PM PE: Oportunidades e Desafios para Futuros Policiais Militares

O tão aguardado edital do concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PM PE) foi finalmente publicado, trazendo consigo a oferta de 2.700 vagas imediatas, um passo significativo na busca por profissionais dedicados à segurança pública. Vamos explorar os principais detalhes desse certame que promete moldar o futuro de aspirantes a policiais militares.

Vagas e Requisitos

O edital contempla 2.400 vagas para o cargo de Soldado, acessível a candidatos com nível médio de escolaridade. Para aqueles que almejam a carreira de Oficial, são disponibilizadas 300 vagas, sendo necessário possuir ensino superior em Direito. O limite máximo de idade na data da inscrição é de 30 anos, e é exigida a CNH na Categoria B.

Processo Seletivo Detalhado em Cinco Fases

O processo seletivo do concurso PM PE é composto por até cinco fases, cada uma representando um desafio a ser superado pelos candidatos:



Prova Objetiva: Etapa eliminatória e classificatória, testando o conhecimento dos candidatos.

Etapa eliminatória e classificatória, testando o conhecimento dos candidatos. Prova de Redação: Avaliação da habilidade de expressão escrita, também com caráter eliminatório e classificatório.

Exames Médicos: Etapa eliminatória que assegura a aptidão física dos candidatos para o exercício da função.

Exames de Aptidão Física: Avaliação da capacidade física dos candidatos, etapa eliminatória.

Avaliação da capacidade física dos candidatos, etapa eliminatória. Avaliação Psicológica: Etapa classificatória que visa analisar as características psicológicas dos candidatos.

Locais de Prova e Etapas Presenciais do concurso PM

As provas objetiva e de redação do concurso PM serão realizadas nas cidades de Recife, região metropolitana, Caruaru e Petrolina, abrindo oportunidades para candidatos de diferentes localidades. No entanto, as demais etapas, como exames médicos, exames de aptidão física e avaliação psicológica, serão realizadas exclusivamente em Recife.

O concurso PM PE representa não apenas a busca por novos profissionais, mas também uma oportunidade para aspirantes a policiais militares demonstrarem seu compromisso com a segurança e bem-estar da sociedade pernambucana.

Detalhes da Prova Objetiva

O caminho para a aprovação no concurso PM PE envolve a superação da Prova Objetiva, uma etapa crucial que avaliará o conhecimento e a habilidade dos candidatos. Vamos explorar os detalhes específicos de cada bloco, destacando o que é necessário para alcançar o êxito nessa fase desafiadora.

Soldado

Bloco I:

Língua Portuguesa: 10 questões.

10 questões. História de Pernambuco: 10 questões.

Bloco II:

Raciocínio Lógico: 10 questões.

10 questões. Informática: 10 questões.

Bloco III:

Direito Constitucional: 10 questões.

10 questões. Direitos Humanos e Legislação Extravagante.

Para ser aprovado, o candidato precisa atender a critérios específicos: a) Obter no mínimo 30% do total de pontos em cada bloco de questões. b) Não zerar a pontuação em nenhuma área de conhecimento. c) Obter no mínimo 30% do total de pontos na Prova Objetiva.

Oficial: Desafios Específicos para uma Preparação Focada

Bloco I:

Língua Portuguesa: 10 questões.

10 questões. Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol): 5 questões.

5 questões. Raciocínio Lógico: 5 questões.

5 questões. Estatística: 5 questões.

5 questões. Informática: 5 questões.

Bloco II:

Direito Constitucional: 5 questões.

5 questões. Direito Administrativo: 5 questões.

5 questões. Direito Penal: 5 questões.

5 questões. Direito Processual Penal: 5 questões.

Bloco III:

Direitos e Garantias Fundamentais: 10 questões.

10 questões. Direito Penal Militar: 5 questões.

5 questões. Direito Processual Penal Militar: 5 questões.

O candidato para ser aprovado na Prova Objetiva do Oficial deve cumprir os mesmos critérios do Soldado, descritos anteriormente.

Preparação Estratégica para o Sucesso

Diante da complexidade e abrangência dos temas, uma preparação estratégica é essencial. A busca pelo conhecimento em cada bloco, juntamente com a prática constante, será a chave para enfrentar essa fase com confiança.

Prova de Redação do concurso PM

Após a Prova Objetiva, os candidatos enfrentarão a Prova de Redação, uma etapa que valoriza não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de expressão escrita. Entenda os critérios estabelecidos para essa etapa crucial:

Soldado

Pontuação Máxima: 40 pontos.

Mínimo para Não Eliminação: 12 pontos.

O candidato do cargo de Soldado deve alcançar 12 pontos ou mais na Prova de Redação para evitar a eliminação do concurso público.

2° Tenente: Parâmetros e Limite de Pontuação

Pontuação Máxima: 30 pontos.

Mínimo para Não Eliminação: 9 pontos.

Os candidatos ao cargo de 2° Tenente devem obter 9 pontos ou mais na Prova de Redação para permanecerem na disputa pelo concurso.

Exames de Aptidão Física do concurso PM

Os Exames de Aptidão Física são projetados para avaliar a capacidade dos candidatos em suportar as exigências físicas inerentes à profissão de segurança pública. Vejamos os índices e requisitos estabelecidos para homens e mulheres:

Índices do TAF Masculino

Flexão de Braços na Barra Fixa: Mínimo de 5 flexões.

Salto em Distância: Mínimo de 3,6 metros.

Natação 50m: Máximo de 1 minuto.

Flexão Abdominal Remador: Mínimo de 40 repetições em 1 minuto.

Corrida de 2.400m: Máximo de 11 minutos e 30 segundos.

Índices do TAF Feminino:

Flexão de Braços na Barra Fixa (isometria): Mínimo de 25 segundos.

Salto em Distância: Mínimo de 2,8 metros.

Natação 50m: Máximo de 1 minuto e 10 segundos.

Flexão Abdominal Remador: Mínimo de 36 repetições em 1 minuto.

Corrida de 2.400m: Máximo de 13 minutos e 30 segundos.

Os Exames de Aptidão Física ocorrerão em dois dias consecutivos, abrangendo diversos testes que avaliam desde flexibilidade até resistência cardiovascular.

Preparação Integral para o Sucesso

A preparação para o concurso PM PE vai além do conhecimento teórico; exige dedicação física e mental. Cumprir os requisitos da Prova de Redação e enfrentar os Exames de Aptidão Física demanda uma preparação integral.

Mantenha o foco, siga as orientações e esteja pronto para superar cada desafio do caminho rumo à aprovação.

Como se inscrever neste concurso PM

Os interessados deverão se inscrever até o dia 13 de dezembro, pelo site da banca Instituto AOCP.