Vai solicitar o consignado do INSS em 2024? Veja como fazer uma estimativa dos valores e taxas de juros

As taxas de juros referentes ao empréstimo consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em 2024 foram recentemente atualizadas.

Trazendo, portanto, informações de relevância para os segurados do Instituto que pretendem utilizar essa modalidade de crédito.

Uma importante decisão tomada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) resultou na diminuição das taxas de juros para empréstimo consignado do INSS em 2024.

Dessa forma, passando de 1,91% para 1,84% ao mês. O CNPS não apenas endossou essa significativa mudança, mas também contou com a adesão da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Ademais, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta sobre possíveis repercussões das mudanças nas taxas de juros do empréstimo consignado do INSS em 2024.

Indicando, assim, que várias instituições financeiras podem considerar a suspensão dessa modalidade de crédito.

Quer saber os detalhes sobre as taxas de juros do empréstimo consignado do INSS? Confira esse artigo na íntegra.

Quais serão as taxas do empréstimo consignado do INSS em 2024?



Você também pode gostar:

O CNPS aprovou uma redução significativa nos limites das taxas de juros para o empréstimo consignado do INSS, impactando diretamente os beneficiários.

Dessa forma, as mudanças estabelecem uma diminuição de 1,91% para 1,84% no limite para empréstimos com desconto em folha.

Além disso, as operações envolvendo cartão de crédito e cartão consignado de benefício também foram afetadas, com a taxa máxima caindo de 2,83% para 2,73%.

A justificativa para essas alterações está vinculada à redução da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Passando de 13,25% para 12,75% ao ano.

As novas taxas de juros entrarão em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 13.

Vale destacar que, após a publicação da resolução do CNPS, os bancos e instituições financeiras terão um prazo de cinco dias para se adequarem.

Ficando, portanto, proibidos de oferecer empréstimos e cartões consignados com taxas que ultrapassem os novos limites estabelecidos.

Vale salientar que essa redução nas taxas de juros não beneficia apenas os segurados do INSS. Ela também se estende aos titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Você pode se interessar em ler também:

Quais dados referentes ao empréstimo precisam ser comunicados ao segurado?

Em 2024, os segurados devem estar atentos a diversas informações cruciais relacionadas ao empréstimo consignado do INSS.

Saber sobre as taxas de juros mensal e anual é essencial para compreender o verdadeiro custo do empréstimo ao longo do tempo.

Além disso, a data do primeiro desconto deve ser conhecida para um planejamento financeiro eficaz.

Adicionalmente, o Custo Efetivo Total, tanto mensal quanto anual, fornece uma visão abrangente dos custos associados ao empréstimo consignado do INSS.

Em situações de portabilidade ou refinanciamento, entender o valor pago a título de dívida do cliente, ou seja, o saldo devedor original, é crucial para avaliar o impacto financeiro dessas mudanças.

Outro componente importante a ser considerado é o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), sendo vital para compreender os encargos tributários associados à operação.

Ademais, ter acesso diário às informações das taxas de juros para novas operações proporciona aos segurados flexibilidade para tomar decisões alinhadas com as condições do mercado.

Por fim, o acesso ao número do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou Central de Atendimento ao Consumidor (CAC). Garantindo, assim, que os segurados tenham suporte e possam esclarecer dúvidas sobre o consignado do INSS..

Como bloquear e desbloquear o empréstimo consignado do INSS?

Para realizar o bloqueio ou desbloqueio do empréstimo consignado do INSS em 2024, o procedimento é simplificado e pode ser realizado online. Siga os passos abaixo para acessar essas opções:

Acesse o portal Meu INSS;

Selecione a opção “Novo Pedido”;

Insira “bloquear” ou “desbloquear”;

Na lista de serviços/benefícios exibida, selecione o correspondente à opção desejada;

Leia atentamente as informações apresentadas na tela e prossiga seguindo as instruções.

Como saber os juros do empréstimo consignado do INSS?

Descubra as taxas de juros do empréstimo consignado do INSS em 2024 de maneira fácil e acessível através do aplicativo ou site Meu INSS, sem a necessidade de login e senha.

Essa conveniente funcionalidade permite que os segurados visualizem as taxas praticadas por diversas instituições financeiras.

Dessa forma, facilitando a comparação e a escolha da opção que melhor se adequa ao seu orçamento.

Uma ampla variedade de instituições oferece empréstimo consignado do INSS. Por exemplo:

BANCO DO BRASIL: Apresenta uma média de taxa de juros para empréstimo de 1,77% ao mês, variando de 1,21% a 1,84%;

BANCO ITAU SA: Apresenta uma média de taxa de juros para empréstimo de 1,8% ao mês, com variação entre 0,43% e 1,84%;

NU FINANCEIRA: Oferece uma média de taxa de juros para empréstimo de 1,55% ao mês, com uma faixa que varia de 1,35% a 1,75%;

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Oferece uma média de taxa de juros para empréstimo 1,72% ao mês, variando de 1,42% até 1,74%.