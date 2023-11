Tele Chefes de Kansas City estão prestes a divergir de seu território habitual para um confronto não convencional contra o Golfinhos de Miami em Frankfurt, Alemanha, como parte dos esforços da NFL para globalizar o futebol americano. O jogo tão aguardado é uma ocorrência única dentro do NFLda Série Internacional, gerando discussões sobre o impacto e a logística de jogos tão importantes que acontecem longe do solo americano.

Márquez Valdés-Scantling, o Chefes‘ wide receiver experiente, expressou seus sentimentos confusos sobre o jogo internacional em uma entrevista franca à CBS Sports. “Sim, é uma merda,” Valdés-Scantling admitiu, referindo-se à árdua jornada de nove horas para o que é nominalmente um jogo em casa. “Quero dizer, obviamente é uma pena termos que viajar nove horas para um jogo em casa quando Arrowhead está na mesma rua.”

Apesar dos inconvenientes pessoais como encontrar uma babá para seus cães Valdés-Scantling reconhece o quadro mais amplo – a base de fãs global. “Mas obviamente temos outros fãs que estão em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. Isso lhes dá a oportunidade de ver alguns de seus jogadores favoritos jogarem”, afirmou.

Valdés-Scantling está ciente da Chefes‘ seguidores internacionais, especialmente em Alemanhae agradece a oportunidade de entretê-los. No entanto, descreveu o rigoroso calendário da viagem, indicando que o Chefes‘ fique Francoforte será estritamente voltado para os negócios, com poucas oportunidades para os jogadores aproveitarem a cidade.

Os Dolphins optaram por chegar cedo a Frankfurt

O Golfinhos, por outro lado, abordaram o jogo no exterior de forma diferente, chegando mais cedo a Frankfurt sob a orientação do treinador Mike McDaniel, que queria que sua equipe tivesse algum tempo de inatividade.

O jogo iminente não é apenas um espetáculo para o público internacional, mas também um confronto crucial na classificação da AFC, com Miami e Cidade de Kansas ficando em 6-2 após o Golfinhos‘vitória recente e o Chefes‘derrota inesperada.

Valdés-Scantling, familiarizado com o desempenho sob pressão, discutiu sua mentalidade ao entrar em jogos de apostas altas. Refletindo sobre suas jogadas de sucesso em jogos de campeonatos anteriores, ele compartilhou sua filosofia de permanecer equilibrado: “Eu vejo todos esses jogos da mesma forma, nunca fico muito alto, nunca fico muito baixo.”

Ele terminou lembrando um ditado de um de seus treinadores universitários que o acompanhou: “Nunca é tão bom quanto é e nunca é tão ruim quanto parece”.

Enquanto o NFL continua a alargar os seus horizontes internacionais, jogadores como Valdes-Scantling enfrentam as complexidades dos jogos globais – equilibrando as exigências das viagens com a alegria de jogar para um público mundial. Apesar dos desafios, a promessa de partilhar a experiência do futebol americano com fãs de todo o mundo continua a ser uma oportunidade única para o NFL.