Vale, mineradora multinacional, anuncia oportunidade de emprego para recém-formados do Pará e Maranhão

Oportunidade de emprego! Vale anuncia processo seletivo com vagas para Norte e Nordeste do Brasil

Tem sonho de trabalhar na Vale? Então trouxemos uma novidade para você! Empresa anuncia chances de ingresso com várias oportunidades de emprego e benefícios. É importante destacar que o processo seletivo está aberto, porém, deverão finalizar em dezembro. Ficou interessado? Acompanhe o texto a seguir.

Antes de mais nada, é fundamental destacar que as oportunidades agregam muito no currículo, além de oportunidade de passar longos anos na empresa. Veja como se inscrever para este processo seletivo e não deixe a sua oportunidade passar.

Vagas de emprego

O Programa de Trainee 2024 da Vale é uma oportunidade empolgante para recém-formados que desejam ingressar em uma das maiores mineradoras do Brasil. Aqui estão os detalhes essenciais sobre esse programa:

São 30 vagas abertas para candidatos de todo o Brasil, com foco nas operações da Vale no Pará e no Maranhão. A empresa valoriza a diversidade de talentos e busca recém-formados nos estados do Pará e do Maranhão.

Requisitos para Participação:

Ter concluído o curso superior de engenharia ou geologia em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação a partir de dezembro de 2020.

Pessoas com previsão de formatura até dezembro de 2023 também são elegíveis.

Não há limite de idade para candidatar-se.

Experiência profissional anterior não é necessária.

Benefícios Oferecidos



Você também pode gostar:

Além de oportunidades de desenvolvimento e aprendizado, a Vale oferece um pacote de benefícios competitivo, incluindo: Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Auxílio mudança para apoiar a mudança dos candidatos. Plano de previdência privada. Assistência médica, odontológica e auxílio-farmácia. Vale alimentação. Refeições no local de trabalho. Seguro de vida em grupo. Auxílio creche. Acesso ao Gympass para promoção da saúde. Programa de Assistência ao Empregado (Apoiar).



Este programa oferece uma oportunidade incrível para os recém-formados que desejam crescer em suas carreiras em uma empresa renomada e sólida como a Vale. Se você atende aos requisitos e está em busca de desafios empolgantes na área de engenharia ou geologia, esta pode ser a sua chance de fazer parte de uma das maiores empresas do setor de mineração no Brasil.

Sobre o Programa

O Programa de Trainee da Vale tem um objetivo claro: oferecer um ambiente de desenvolvimento técnico e de liderança para talentos que desejam crescer com a Vale e contribuir para tornar a indústria da mineração mais sustentável.

Este programa é uma oportunidade única para recém-graduados que compartilham a visão da Vale de melhorar a qualidade de vida e moldar o futuro. A empresa está em busca de candidatos comprometidos em desempenhar um papel ativo na transformação da Vale em uma mineradora cada vez mais sustentável, eficiente, inovadora e dedicada ao desenvolvimento social, econômico e ambiental das comunidades onde atua.

Natalia Carvalho, gerente geral de Cultura e Aquisição de Talentos da Vale, destaca que o programa oferece aos trainees uma jornada profissional de aprendizado contínuo. A empresa proporciona um ambiente de trabalho que promove a colaboração e a inclusão, refletindo o compromisso da Vale com a diversidade e a construção de um futuro mais promissor para todos.

Se você é um recém-graduado em engenharia ou geologia, comprometido com a sustentabilidade e disposto a aprender e crescer em uma das maiores empresas de mineração do Brasil, o Programa de Trainee da Vale pode ser o começo de uma carreira emocionante e repleta de oportunidades. Junte-se à Vale e faça a diferença na indústria da mineração!

A maior parte desse programa, representando 70% da trilha, é dedicada à aprendizagem prática. Nesse aspecto, os trainees terão a oportunidade de enfrentar desafios reais e participar de projetos que são relevantes para suas áreas de atuação. Isso significa que eles irão vivenciar o dia a dia da empresa e aplicar o conhecimento teórico adquirido durante seus estudos em situações práticas e contextos reais.

Essa abordagem prática é fundamental para o desenvolvimento profissional dos trainees, permitindo que eles adquiram habilidades valiosas, tomem decisões informadas e contribuam ativamente para os objetivos da Vale. É uma experiência imersiva que os prepara para futuras responsabilidades e os capacita a crescer em suas carreiras dentro da empresa.

Como se inscrever nestas vagas de emprego

Se você gostou destas oportunidades poderá se inscrever até o dia 13 de novembro pelo site www.vale.com/trainee. O processo seletivo do Programa de Trainee 2024 acontece de outubro a dezembro de 2023.

Fases de avaliação

O processo se inicia com testes on-line, que permitem avaliar as habilidades e conhecimentos dos candidatos em uma variedade de áreas. Aqueles que avançam para as próximas etapas participarão de painéis on-line, onde terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades e conhecimentos em um ambiente virtual.

As fases finais do processo seletivo incluem um painel presencial, onde os candidatos selecionados se encontrarão pessoalmente com os avaliadores. Essa etapa é crucial para avaliar não apenas as competências técnicas dos candidatos, mas também suas habilidades interpessoais, capacidade de comunicação e adequação à cultura da empresa.

Ao final desse processo seletivo rigoroso, os candidatos escolhidos serão os novos trainees da Vale, ingressando na empresa no início de 2024 para iniciar sua jornada de aprendizado e desenvolvimento profissional.