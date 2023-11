Vale-refeição SSDI: Como você pode obter benefícios por invalidez e SNAP?

euViver com uma deficiência representa desafios à saúde e à segurança financeira, afetando pessoas de todas as idades. O Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) observa que os adultos com deficiência têm maior probabilidade de enfrentar problemas de saúde, como a obesidade, a diabetes e as doenças cardíacas, e um em cada três enfrenta necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas devido aos custos.

Para aqueles que estão se perguntando sobre a elegibilidade de Seguro Suplementar de Incapacidade de Segurança (SSDI) beneficiários de vale-refeição, a resposta é muitas vezes afirmativa.

O Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) desempenha um papel crucial no apoio a milhões de famílias e adultos na compra de alimentos nutritivos dentro das restrições orçamentais.

Elegibilidade para Benefícios do SNAP é determinado por limites específicos de recursos e rendimentos definidos por estados individuais. Embora a maioria das diretrizes se aplique universalmente, os indivíduos com deficiência, independentemente da idade, têm regras especiais de elegibilidade.

O SNAP define deficiência de várias maneiras, incluindo recebimento de pagamentos federais ou estaduais por invalidez, benefícios de aposentadoria por invalidez, anuidades sob a Lei de Aposentadoria Ferroviária, veteranos considerados totalmente deficientes ou ser cônjuge sobrevivente ou filho de um veterano deficiente.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?

Como você pode obter benefícios por invalidez e SNAP?

Em 2023, os indivíduos com deficiência que se candidatam ao SNAP devem geralmente cumprir duas condições: um rendimento líquido mensal igual ou inferior a 100 por cento do limiar de pobreza federal e activos contáveis ​​totalizando 4.250 dólares ou menos. Indivíduos em famílias onde todos os membros recebem benefícios de SSI podem “categoricamente” qualificar-se para FOTO sem cumprir o teste do lucro líquido.

O SNAP considera todas as receitas, incluindo Benefícios do SSDI, durante a aplicação. No entanto, a disposição de dedução de despesas médicas excedentárias permite a utilização de despesas médicas não reembolsadas para ajudar na aprovação no teste do rendimento líquido, aumentando potencialmente o benefício do SNAP.

A participação no SNAP pode impactar significativamente a saúde e o orçamento de pessoas com deficiência. Uma dieta saudável, facilitada pelo aumento do poder de compra através dos benefícios do SNAP, pode ajudar a combater condições crónicas associadas a deficiências.

O processo de inscrição para SNAP varia de acordo com o estado, com alguns oferecendo inscrições on-line, enquanto outros podem exigir inscrições por correio ou telefone.