Valentina Shevchenko responde ao ‘garoto ofendido’ Sean Strickland por comentários sobre o MMA feminino

Valentina Shevchenko não aceitou levianamente os comentários de Sean Strickland.

Shevchenko disparou na sexta-feira um raro tiro nas redes sociais depois que o campeão peso médio do UFC insultou Paige VanZant e chamou o MMA feminino de “coxo”. Os comentários de Strickland vieram depois que VanZant disse recentemente ao podcast Only Stans que ela ganhou mais dinheiro em apenas 24 horas em sua plataforma Only Fans do que com todas as suas bolsas de luta combinadas.

Os comentários de Strickland podem ser vistos abaixo.

Paige Vanzant disse que ganhou mais apenas com os fãs em 24 horas do que no UFC. Vamos desempacotar.. 1. Você foi contratado porque é gostoso.

2. O mma feminino é coxo.

3. Os homens pagarão mais para ver você nua do que para ver você lutar. Fiquem na escola, crianças, brigar é uma merda haha -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 9 de novembro de 2023

Ex-campeão peso mosca, Shevchenko é geralmente aclamado como um dos maiores lutadores de artes marciais mistas da história do UFC, independentemente do gênero. A lutadora de 35 anos acumulou sete defesas de título consecutivas depois de conquistar o título peso mosca do UFC com uma vitória sobre Joanna Jędrzejczyk em 2018. Sua sequência de domínio incluiu vitórias sobre Liz Carmouche, Jessica Andrade, Taila Santos e Lauren Murphy antes de seu impressionante derrota para Alexa Grasso.

Shevchenko, que iniciou sua carreira profissional no MMA em 2003, respondeu ao ataque a Strickland nas redes sociais na sexta-feira, dizendo ao campeão dos médios do UFC que ele parecia “mais um garoto ofendido” em seus comentários polêmicos sobre VanZant.

A resposta dela pode ser vista abaixo.

Interessante descompactar aqui

Isso parece mais um garoto ofendido, que ganhou menos dinheiro em toda a sua carreira de lutadora do que as lutadoras!

Boa tentativa, talvez o UFC veja isso e coloque algum dinheiro na sua bolsa na próxima vez.

Mas por enquanto você está nu https://t.co/17IfqFmS06 – Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 11 de novembro de 2023

Strickland está programado para fazer a primeira defesa de seu título contra Dricus du Plessis em 20 de janeiro no UFC 297. Shevchenko está atualmente sem cartão após sua série de duas lutas pelo campeonato com Grasso, a mais recente das quais terminou em empate dividido.