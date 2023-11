Valor do IPVA pode cair em 2024; saiba mais

O valor do IPVA pode cair em 2024, assim, trazendo alívio financeiro para muitos proprietários de veículos.

De acordo com uma pesquisa econômica que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a tendência é que os valores do tributo ficarão mais baixos no próximo ano.

Dessa maneira, para que você saiba tudo o que precisa sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Valor do IPVA pode cair em 2024

O IPVA é uma preocupação constante para proprietários de veículos, especialmente no início de cada ano. Afinal, muitos encaram uma série de contas a serem pagas. A boa notícia é que, para o ano de 2024, há indicativos de que o tributo pode ficar um pouco mais baixo.

Isso ocorre devido ao fato de que o cenário nacional aponta para uma tendência de queda nos preços dos carros usados, influenciando diretamente o valor do imposto.

Ademais, cabe destacar que essa observação é corroborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). A propósito, que analisou a variação dos preços dos veículos entre outubro de 2022 e outubro de 2023.

Paraná é exemplo de redução



No estado do Paraná, o Governo divulgou que o IPVA de 2024 terá valores mais baixos em comparação com o ano anterior.

Desse modo, cerca de 60% da frota, equivalente a quase 2,7 milhões de veículos, terá um tributo menor. Além disso, mais de 650 mil veículos (14% da frota) observaram uma redução superior a 10%.

Confira a variação dos preços dos veículos e a influência na média dos preços de referência

A FIPE destaca que a média dos preços de referência dos automóveis teve uma redução de 1,67% no Paraná. Enquanto, a variação dos preços dos veículos entre 2009 e 2022 mostra que os mais recentes apresentam as maiores quedas, com uma redução média de 2,29%.

Dessa maneira, essa variação é essencial para calcular o valor venal, base sobre a qual incide a alíquota do IPVA.

Valor venal e sua importância no cálculo do IPVA

O termo valor venal refere-se ao valor de mercado de um veículo, sendo um elemento crucial no cálculo do IPVA. Pois, serve como base para a incidência da alíquota do imposto.

Dessa forma, com a redução nos valores venais dos veículos usados, a expectativa é que o valor do IPVA cobrado em 2024 seja, em média, inferior ao valor cobrado em 2023. Aliás, a informação vem de Ezequiel Rodrigues dos Santos, coordenador da Inspetoria Geral de Arrecadação da Receita Estadual.

Distrito Federal: definição de datas de vencimento

No Distrito Federal, a Secretaria de Fazenda já fixou as datas de vencimento do IPVA para 2024.

Os prazos variam de acordo com o algarismo final da placa do veículo. Assim sendo, essa medida evidencia a organização governamental para adequar o calendário de pagamento às particularidades de cada veículo.

Expectativas para atualizações em todo o país

Além do mais, vale ressaltar ainda que nos próximos dias, outros estados do país devem divulgar informações adicionais sobre o IPVA de 2024.

Portanto, é importante estar atento a essas atualizações para saber quais os valores do tributo para o próximo ano.

São Paulo na contramão: expectativa de aumento em 2024

Em contrapartida, São Paulo não apresenta notícias tão otimistas. Pois, ainda, utiliza um período diferente para o cálculo do IPVA 2024.

Desse modo, o estado paulista projeta, em média, um ligeiro aumento em comparação com o ano anterior. Porém, caso se mantenham as alíquotas atuais do tributo.

FIPE como referência nacional para precificação de veículos

Assim como é de se esperar, a FIPE é fundamental ao fornecer informações sobre os preços de veículos usados em todo o país. Isso ocorre porque sua tabela é amplamente aceita e confiável. Portanto, ela é utilizada por entidades governamentais, empresas do setor automotivo e consumidores para avaliar os preços e valores dos veículos no mercado secundário.

Preço de veículos usados teve alta em São Paulo

Ademais, vale destacar também que a análise da FIPE revela que o preço médio de veículos usados e seminovos em São Paulo apresentou uma alta de 4,69% entre setembro de 2022 e setembro de 2023.

Dessa maneira, esse aumento é a referência para o cálculo do IPVA no estado, ainda aguardando confirmação da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo.

