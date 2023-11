Valor médio do seguro dos carros mais vendidos CAI pelo 2º mês

O preço médio do seguro de carros caiu pelo segundo mês consecutivo no Brasil, para alegria dos motoristas. De acordo com os dados mais recentes do levantamento mensal da corretora on-line Minuto Seguros, a apólice ficou mais barata em relação a setembro, tanto para os homens quanto para mulheres.

Em resumo, a pesquisa revelou o preço médio dos seguros dos carros mais vendidos em outubro de 2023. Os valores correspondem aos preços praticados em São Paulo.

Segundo o levantamento, o Volkswagen Polo Comfortline 1.0 teve o seguro mais barato para as mulheres no mês passado. Em resumo, as motoristas do país pagaram, em média, R$ 1.769 pela apólice do carro.

Por outro lado, o modelo Volkswagen T-Cross 1.0 teve o seguro mais caro para as mulheres em outubro, com a apólice custando R$ 2.806. Isso mostra que o seguro mais salgado, entre os dez veículos mais vendidos, custou R$ 1.000 a mais que a apólice mais barata.

Veja abaixo o valor dos seguros dos carros mais vendidos para mulheres em outubro:

Seguro para mulheres (Outubro de 2023) Carro Preço médio do seguro Volkswagen Polo Comfortline 1.0 R$ 1.769 Chevrolet Onix Hatch 1.0 R$ 1.860 Fiat Mobi Easy 1.0 R$ 1.983 Renault Kwid Intense 1.0 R$ 2.122 Hyundai HB20 Sense 1.0 R$ 2.335 Hyundai Creta Action 1.6 R$ 2.488 Chevrolet Onix Sedan Plus 1.0 R$ 2.579 Nissan Kicks Active 1.6 R$ 2.585 Chevrolet Tracker 1.0 R$ 2.689 Volkswagen T-Cross 1.0 R$ 2.806

Seguro ficou mais barato para as mulheres

O seguro de carros ficou, em média, 4% mais barato para as mulheres em outubro, na comparação com o mês anterior. Aliás, vale destacar que os preços das apólices caíram, principalmente, por causa da queda nos valores dos veículos.

A expectativa é que os preços dos seguros continuem caindo no país nos próximos meses. Isso deverá acontecer por causa de dois principais motivos:



Ação do Governo Federal em adotar medidas para baratear os automóveis;

Aumento da competitividade entre as seguradoras no país.

Preço das apólices para homens também cai

A corretora ainda revelou os preços das apólices pagas pelo homens. De acordo com o levantamento, a apólice mais barata para os homens em outubro também foi a do Volkswagen Polo Comfortline 1.0 (R$ 2.347).

Por outro lado, o seguro mais caro no mês passado para o gênero masculino foi o do Nissan Kicks Active 1.6 (R$ 4.679), assim como o foi para as mulheres.

Veja abaixo o valor do seguro dos carros mais vendidos para homens em outubro:

Seguro para homens (Outubro de 2023) Carro Preço médio do seguro Volkswagen Polo Comfortline 1.0 R$ 2.347 Hyundai HB20 Sense 1.0 R$ 2.370 Hyundai Creta Action 1.6 R$ 2.558 Chevrolet Onix Hatch 1.0 R$ 2.587 Chevrolet Tracker 1.0 R$ 2.737 Renault Kwid Intense 1.0 R$ 2.737 Volkswagen T-Cross 1.0 R$ 2.804 Chevrolet Onix Sedan Plus 1.0 R$ 3.024 Fiat Mobi Easy 1.0 R$ 3.203 Nissan Kicks Active 1.6 R$ 4.679

Seguro fica mais barato para os homens

Em outubro, o seguro de veículos para homens ficou 11% mais barato, em relação ao mês anterior. Isso ocorreu por causa da queda nos preços dos veículos, que ajudou a baratear o valor das apólices para ambos os gêneros.

Cabe salientar que os valores dos seguros para homens superaram de maneira significativa os preços das apólices para as mulheres.

A título de comparação, o valor do seguro do Volkswagen Polo Comfortline 1.0, que foi o mais barato para os homens (R$ 2.347), custou 32,7% a mais do que para as mulheres (R$ 1.769). Aliás, os cinco seguros mais baratos para as mulheres foram mais baratos do que a apólice mais barata para os homens.

Ao considerar o seguro mais caro, do Nissan Kicks Active 1.6, para homens, e do Volkswagen T-Cross 1.0, para mulheres, a diferença foi ainda mais expressiva, chegando a 66,7%. De todo modo, os homens conseguiram comemorar uma queda ainda mais intensa nos preços dos seguros de veículos em outubro.

Entenda a pesquisa da corretora Minuto Seguros

A saber, a corretora Minuto Seguros incluiu os dez carros mais vendidos de outubro, conforme os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O estudo considerou como perfis dos condutores um homem e uma mulher, de 35 anos, ambos casados. As cotações pesquisadas pela corretora se referiram a 15 seguradoras. Veja abaixo quais foram:

Azul;

Alfa;

Aliro;

Allianz;

Bradesco;

HDI;

Itaú;

Liberty;

Sompo Seguros;

Mapfre;

Mitsui;

Porto;

Tokio Marine;

Zurich.

Por fim, vale ressaltar que os consumidores podem contratar o seguro de acordo com a necessidade de tempo de cobertura. As contratações podem ser por apenas minutos ou horas, bem como por dias ou meses. Também há a possibilidade de contratar apólices por trecho percorrido pelo carro.