Valores do Bolsa Família de dezembro já podem ser consultados pelos beneficiários

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que visa a promover a inclusão social e reduzir a pobreza no Brasil. Milhares de beneficiários em todo o país aguardam com expectativa o calendário de pagamentos do Bolsa Família de dezembro de 2021.

Neste mês, os valores podem variar entre R$ 600 e R$ 950, dependendo da composição familiar e da situação socioeconômica de cada beneficiário.

Consulta do Bolsa Família de dezembro

Para facilitar o acesso às informações sobre o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal disponibiliza diferentes canais de consulta. Os beneficiários podem consultar os valores do Bolsa Família de dezembro de 2021 através do aplicativo do programa, dos canais de atendimento da Caixa, da Central de Atendimento e até mesmo pelo WhatsApp.

Aplicativo Bolsa Família

Uma maneira eficaz de acompanhar o benefício e obter informações sobre o Bolsa Família é através do aplicativo Bolsa Família para Android e iPhone (iOS). Por meio do aplicativo, os beneficiários podem:

Acompanhar seu benefício, mantendo-se atualizados sobre as informações relevantes;

Acessar o calendário do Bolsa Família, consultar o valor depositado e verificar um extrato detalhado das parcelas de pagamento;

Encontrar informações úteis na seção “Sobre o Bolsa Família”, que oferece perguntas frequentes e orientações importantes para esclarecer dúvidas sobre o benefício.

Central de atendimento da Caixa

Caso os beneficiários enfrentem dificuldades para baixar o aplicativo do Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal também disponibiliza a consulta por ligações telefônicas. É possível entrar em contato com a Central de Atendimento do Bolsa Família ligando para o número 111 ou optando pelo serviço Atendimento Caixa ao Cidadão, no número 0800 726 02 07. Durante a ligação, o atendente fornecerá as informações necessárias sobre o Bolsa Família.



Você também pode gostar:

WhatsApp da Caixa

A Caixa Econômica Federal também disponibiliza o WhatsApp para consultas rápidas e descomplicadas sobre o Bolsa Família. Os beneficiários podem adicionar o número 0800 104 0104 à sua agenda e iniciar uma conversa para obter informações, esclarecer dúvidas, receber orientações sobre o aplicativo CAIXA Tem e acessar o calendário do Bolsa Família. O WhatsApp é mais uma alternativa para facilitar o acesso às informações do programa.

Aplicativo Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem também oferece a opção de consulta do Bolsa Família. Para verificar as informações desejadas, os beneficiários devem seguir os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Caixa Tem; Selecione a opção “Bolsa Família”; O robô do aplicativo iniciará uma conversa automática. Clique em “Continuar” para prosseguir; Serão apresentadas quatro alternativas. Clique no botão correspondente à opção desejada; Caso a parcela já tenha sido depositada, basta retornar ao menu inicial e clicar no botão “Saldo” para verificar o valor disponível.

Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Calendário do Bolsa Família em Dezembro de 2023

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de dezembro de 2023 segue um cronograma baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira as datas de pagamento conforme o final do NIS:

NIS final 1: 11 de dezembro;

NIS final 2: 12 de dezembro;

NIS final 3: 13 de dezembro;

NIS final 4: 14 de dezembro;

NIS final 5: 15 de dezembro;

NIS final 6: 18 de dezembro;

NIS final 7: 19 de dezembro;

NIS final 8: 20 de dezembro;

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

É importante lembrar que o Bolsa Família é um programa de transferência de renda que auxilia famílias em situação de vulnerabilidade social. O valor do benefício varia conforme a composição familiar e a renda per capita.

Por isso, é fundamental que os beneficiários consultem o calendário de pagamentos e as informações disponíveis nos diferentes canais de atendimento para obterem as informações mais precisas sobre o Bolsa Família.