Veja 7 dicas para se preparar para o segundo dia de Enem

Se você já passou pelo primeiro dia de provas, deve estar se perguntando como se preparar para o segundo dia de Enem. Afinal de contas, o Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada para diversos cursos superiores importantes e uma etapa essencial na sua jornada estudantil.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista com 7 dicas essenciais para você estar completamente apto e preparado para fazer a segunda e última fase da prova no próximo domingo (12).

Portanto, fique conosco e leia até o final para não deixar passar nada importante!

7 dicas para se preparar para o segundo dia de Enem

Preparar-se para o segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pode ser tão desafiador quanto o primeiro. No segundo dia da prova, as disciplinas que vão ser cobradas serão Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Assim, a preparação requer uma abordagem estratégica e cuidadosa para garantir o melhor desempenho possível. Veja a seguir como fazer isso na prática.

1. Revise os conceitos-chave

Antes de entrar na reta final de preparação, é importante revisar os conceitos-chave de Ciências da Natureza e Matemática. Isso inclui tópicos de Física, Química, Biologia e Matemática que podem ser abordados no exame.

Então, faça uma lista dos tópicos que você considera mais desafiadores e dedique tempo extra para estudá-los. Use materiais de estudo, livros didáticos, flashcards e recursos online para auxiliar na revisão.



2. Faça um plano de estudo para se preparar para o segundo dia de Enem

Um plano de estudo bem estruturado é essencial para o sucesso no segundo dia de Enem. Afinal de contas, o tempo é curto e você não deve tentar estudar conteúdos demais em um período tão limitado.

Em vez disso, divida seu tempo de estudo em sessões dedicadas a cada matéria e tópico. Ademais, reserve tempo para revisar, fazer exercícios e simulados.

Isso porque um plano de estudo organizado ajudará a otimizar seu tempo e a manter o foco nas áreas que você precisa melhorar.

3. Resolva simulados

Resolver simulados é uma das maneiras mais eficazes de se preparar para o Enem. Portanto, procure simulados online ou utilize provas anteriores do Enem para testar seus conhecimentos. Ao fazer isso, você se familiarizará com o formato da prova, a distribuição de questões e o tempo disponível.

Além disso, os simulados podem ajudar a identificar suas áreas de fraqueza, para que você possa direcionar seus esforços de estudo de forma mais precisa.

4. Gerencie seu tempo durante a prova no segundo dia de Enem

Uma das maiores armadilhas do Enem é o gerenciamento inadequado do tempo. Isso porque, se você ficar tempo demais pensando em uma única questão, por exemplo, pode não ter tempo suficiente para se dedicar às outras. E lembre-se de que serão 90 perguntas de múltipla escolha, mais o gabarito para preencher!

Assim, certifique-se de distribuir seu tempo de acordo com essa quantidade e não gaste muito tempo em uma única questão. Em vez disso, se você não souber a resposta, pule para a próxima e retorne à questão mais tarde, se possível.

É importante ressaltar que as questões têm pesos diferentes, então é essencial garantir que você responda a todas.

5. Cuide da sua saúde

A preparação para o segundo dia do Enem não envolve apenas estudo, mas cuidar da sua saúde física e mental é igualmente importante. Dessa forma, é essencial lembrar de dormir o suficiente nos dias que antecedem o exame.

Para isso, evite a cafeína em excesso e alimentos pesados que possam deixá-lo sonolento durante a prova. Ainda mais, faça pausas curtas durante os estudos para relaxar e evitar o estresse excessivo.

6. Conheça a logística do exame

No dia do exame, é essencial conhecer a logística do Enem. Em outras palavras, saiba exatamente onde fica o local de prova e como chegar lá.

Esteja ciente, ainda, do horário de início e término da prova e lembre-se de levar todos os documentos necessários, como um documento de identificação oficial com foto e caneta preta de tubo transparente.

O fechamento dos portões ocorre às 13 h, mas a orientação é estar no local ao 12h. Lembrando que, após os portões fecharem, os candidatos atrasados não poderão mais entrar para fazer a prova.

7. Mantenha a calma e a confiança para o segundo dia de Enem

Por fim, lembre-se de que a confiança é fundamental para o sucesso no Enem. Então, mantenha a calma durante a prova, respire fundo quando se sentir ansioso e confie em seus conhecimentos.

Evite entrar em pânico se encontrar uma questão difícil; siga em frente e responda às questões que você sabe. Mantenha uma atitude positiva e lembre-se de que você se preparou da melhor forma possível.

E agora que você já sabe essas 7 dicas para se preparar para o segundo dia de Enem, coloque todas elas em prática e boa sorte!