veja como atualizar seu aplicativo e saber se vai receber

Estamos entrando na terceira semana de novembro, e os pagamentos do Bolsa Família deste mês serão realizados pelos próximos dias. Contudo, já nesta semana, os beneficiários receberam uma notícia melhor ainda: os aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem e Portal do Cidadão estão sendo atualizados com as informações sobre a folha de pagamento de novembro de 2023. Assim, nos próximos dias, todos saberão exatamente o quanto deverão receber e quando poderão realizar os saques.

Vamos agora saber todos os detalhes sobre essas atualizações que se iniciaram dia 13 de novembro, e os canais aos quais os beneficiários podem recorrer em caso de dúvidas ou problemas no seu Bolsa Família.

Bolsa Família: aplicativos atualizam gradativamente

Será que os aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem e Portal do Cidadão já atualizaram para todos usuários? Não, muitos relatam que ainda visualizam em seus aplicativos somente as informações referentes aos pagamentos do Bolsa Família do mês de outubro.

Devemos levar em consideração que as atualizações dos aplicativos pertinentes ao Bolsa Família podem demorar entre dois ou três dias. Então, para alguns, as informações atualizadas podem ficar disponíveis somente no dia 15 de novembro.

Seu aplicativo ainda não atualizou? Veja uma dica

Se você aguardar mais um momento, e o aplicativo que você usa para consultar o Bolsa Família não atualizar, existe uma dica muito simples que pode funcionar: desinstale o aplicativo e instale ele novamente em seu aparelho.

Quando desinstalamos um aplicativo do celular, o que fazemos é remover o arquivo do armazenamento do dispositivo. E não se preocupe, as informações sobre o aplicativo, como seu nome e demais dados, ainda são armazenadas na Play Store (para dispositivos Android) ou na App Store (para dispositivos iOS).



Quando instalamos o aplicativo novamente, o sistema verifica se há uma versão mais recente dele. Se houver, ela irá baixar e instalar a versão atualizada. Isso vai acontecer também com seus aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem e Portal do Cidadão, e você poderá ver se vai receber sua parcela ou valores retroativos no mês de novembro.

Bolsa Família: quando iniciam os pagamentos de novembro?

A agenda de pagamentos do benefício irá se iniciar no dia 17 de novembro, variando de acordo com o final do número NIS de cada beneficiário.

NIS com final 1 – 17/11/2023;

NIS com final 2 – 20/11/2023;

NIS com final 3 – 21/11/2023;

NIS com final 4 – 22/11/2023;

NIS com final 5 – 23/11/2023;

NIS com final 6 – 24/11/2023;

NIS com final 7 – 27/11/2023;

NIS com final 8 – 28/11/2023;

NIS com final 9 – 29/11/2023;

NIS com final 0 – 30/11/2023.

Auxílio Gás: vai ter em novembro?

O Auxílio Gás é pago bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. Quem tem direito ao benefício recebe 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

Neste mês de outubro, o valor pago foi R$106,00. Em novembro, portanto, não haverá pagamento do Auxílio Gás.

Ainda estou bloqueado/cancelado, por quê?

Para liberação, desbloqueio ou reversão de cancelamento, a família deve levar em consideração a data da sua última atualização cadastral.

Para folha de pagamento do mês de novembro, a data de corte considerada foi 13 de outubro. Ou seja, quem atualizou seu cadastro até esta data, entrou para a extração do banco de dados do Cadastro Único feita pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) que sanou todas as pendências, e poderão ser liberados para folha de pagamento de novembro.

Já quem atualizou entre 14 de outubro e 10 de novembro, ficará para folha de dezembro, desde que não haja pendências. Provavelmente estas pessoas não estarão nessa folha de pagamento do mês de novembro.

Bolsa Família: a quem recorrer em caso de dúvidas?

Pode acontecer de seu aplicativo atualizar e seus pagamentos não estarem disponíveis, aparecendo mensagens sinalizando cancelamento ou bloqueio. E você não sabe ou não tem certeza sobre o que está faltando em seu cadastro. Neste caso, o que fazer?

Uma das maneiras sugeridas é recorrer ao atendimento humano do MDS através do telefone 121, pelo chat ou pelo aplicativo do telegram. Você pode pedir para que o atendente olhe o seu cadastro e veja se está tudo atualizado, e se seu documento de identidade com foto e o termo de responsabilidade foram digitalizados e constam no sistema.

Se estiver tudo correto com seus documentos, você não precisa fazer nenhuma atualização cadastral. Porém, se você está cancelado, é recomendável que você retorne ao CRAS para pedir a reversão do cancelamento, pois os municípios tem essa competência. Se isso for feito, você poderá retornar para a folha de pagamento do mês de dezembro.

Muitos relatam, no entanto, que não é fácil conseguir completar a ligação ao canal oficial do MDS. Se isso acontecer, o que você pode fazer de imediato? Encaminhar um pedido para ouvidoria do MDS via site.

Passo a passo para contatar a ouvidoria do MDS

Você pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Assistência Social por seguir estes passos:

Vá ao Google e digite “fala br”,

Clique em “Ouvidoria”, em seguida, em “Solicitação”,

Entre com a sua senha do “gov.br”, ou crie um acesso,

Clique em “Nova Manifestação”, em seguida, em “Solicitação”,

Na caixa “Órgão para o qual você quer fazer sua manifestação”, digite “MDS”, e selecione,

A próxima caixa de texto dirá “Sobre qual assunto você quer falar?”, digite “Bolsa Família”,

Logo abaixo, você terá espaço para descrever sua situação e pedir a reversão de cancelamento ou bloqueio. Não esqueça de colocar seu CPF e número do NIS , para que os atendentes possam localizar seu cadastro,

Role a barra de rolagem até o final e clique em “avançar”, em seguida, em “concluir”.

Municípios devem agir conforme orientação do MDS

Se você notar que em seu município não está sendo cumprido o que prevê a legislação, poderá recorrer aos seguintes canais para denunciar e fazer valer os seus direitos:

Controladoria-Geral da União (CGU):

A CGU é responsável por fiscalizar e combater a corrupção no governo federal. Você pode fazer uma denúncia de irregularidades ou descumprimento da lei por funcionários públicos, incluindo os responsáveis pelo Bolsa Família, por meio do sistema Fala.BR, que é a plataforma de denúncias da CGU.

Ministério Público Federal (MPF):

O MPF atua na defesa da ordem jurídica, dos direitos do cidadão e na fiscalização do cumprimento das leis. Para isso, basta procurar a ouvidoria do MPF do seu estado.