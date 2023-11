veja como consultar extrato do pagamento de novembro

Nesta sexta-feira (24), o governo federal vai retomar os pagamentos de aposentadorias, pensões e outros auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim como nos meses anteriores, as liberações devem ocorrer de forma intercalada de acordo com o final do número do benefício de cada cidadão.

Mas o fato é que nenhum segurado do INSS precisa esperar para saber quanto vai poder receber neste mês de novembro. Qualquer pessoa pode consultar o seu extrato de pagamento sem precisar sair de casa. Para tanto, basta acessar as informações da sua conta no perfil do Meu INSS.

A consulta ao extrato é muito importante em todos os casos. É através deste documento que o cidadão pode conferir não apenas quanto vai receber, mas os possíveis descontos que estão registrados em seu nome. Através da verificação, o segurado pode saber se está sendo vítima de uma cobrança indevida, por exemplo.

“O extrato é um serviço para emitir os comprovantes de pagamento dos benefícios que a pessoa recebe do INSS. O documento traz os valores, a data e o banco onde o benefício foi depositado. Este pedido é realizado totalmente pela internet, você não precisa ir ao INSS”, diz o Instituto.

Como consultar o extrato

Mas afinal de contas, como consultar o extrato de pagamentos de novembro do INSS? Separamos abaixo um passo a passo para indicar como esta verificação pode ser feita.

Entre no Meu INSS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva “extrato de pagamento”;

Clique em “Baixar PDF”.

Logo depois, o documento será gerado automaticamente.

Caso preferir, o cidadão também pode solicitar o extrato de pagamento de novembro indo presencialmente até uma agência do INSS mais próxima. Assim como na verificação do app, o documento também é entregue na hora, sem nenhum tipo de custo.



Os pagamentos do INSS

Assim como nos meses anteriores, os pagamentos de novembro do INSS serão divididos em dois calendários. O primeiro deles é voltado para os segurados que recebem o piso previdenciário, ou seja, R$ 1.320, o mesmo valor do salário mínimo. Veja no calendário abaixo:

Final 1: 24 de novembro;

Final 2: 27 de novembro;

Final 3: 28 de novembro;

Final 4: 29 de novembro;

Final 5: 30 de novembro;

Final 6: 1º de dezembro;

Final 7: 4 de dezembro;

Final 8: 5 de dezembro;

Final 9: 6 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

Já o segundo calendário é formado pelas pessoas que recebem qualquer valor acima do piso previdenciário nacional, ou seja, mais do que R$ 1.320. Para este grupo, os pagamentos serão feitos apenas a partir do próximo mês de dezembro. Veja abaixo:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro;

Finais 2 e 7: 4 de novembro;

Finais 3 e 8: 5 de novembro;

Finais 4 e 9: 6 de novembro;

Finais 5 e 0: 7 de novembro.

Novo concurso no INSS

O Ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT) participou na manhã da última quarta-feira (22) do programa Café com Ministro do Canal Gov. Entre outros pontos, ele anunciou a possível data para a convocação de um novo concurso público para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Já pedimos um concurso para perito médico federal ao Ministério da Gestão e Inovação, e acredito que até abril seja feito esse novo concurso para chamar cerca de 660 novos peritos, principalmente para o Brasil profundo”, disse o Ministro da Previdência na entrevista.

A elevação do número de concursos foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Ainda nesta semana, o petista voltou a dizer que é preciso realizar este tipo de seleção para que o governo funcione com mais humanos.

Hoje, a avaliação geral dentro do INSS é de que a autarquia está sofrendo com a falta de servidores públicos. Com menos trabalhadores na área, que cada vez mais estão se aposentando, sobra mais trabalho para um número reduzido de pessoas, o que poderia estar atrasando a fila de espera do Instituto.