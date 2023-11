Consultar o Bolsa Família de novembro online já é uma possibilidade, visto que a Caixa Econômica Federal já liberou o calendário de pagamentos do benefício para este mês.

Dessa maneira, para que você saiba qual é a forma mais fácil de fazer essa consulta, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Veja como consultar o Bolsa Família de novembro online

O Bolsa Família é um programa essencial de assistência social no Brasil que beneficia milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, para garantir que os beneficiários possam acessar seus recursos de maneira conveniente e eficaz, é fundamental saber como consultar o valor do Bolsa Família referente ao mês de novembro online.

Assim como muitos já sabem, a Caixa, que é o banco responsável pelo pagamento do benefício, efetua os depósitos do programa assistencial na poupança digital. Dessa forma, os beneficiários podem realizar a consulta online por meio do aplicativo do Caixa Tem.

Confira abaixo como fazer a consulta de valores e datas de pagamento:

Passo a passo para consulta o Bolsa Família de novembro online

Primeiramente, abra o aplicativo Caixa Tem em seu dispositivo móvel. O aplicativo está disponível para download na Play Store (Android) e na App Store (iPhone); Então, faça o login com suas informações de acesso; Depois disso, localize a seção dedicada ao Bolsa Família; Finalmente, você poderá visualizar o saldo disponível para o mês de novembro e quaisquer adicionais que se apliquem ao seu caso.

Além disso, cabe ressaltar que, caso seja a sua primeira consulta por meio do aplicativo Caixa Tem, será necessário fazer um cadastro no sistema. Desse modo, tenha em mãos os seus documentos pessoais para evitar contratempos.

Qual o valor do Bolsa Família deste mês?

Para o mês de novembro, é importante observar que o valor do Bolsa Família pode variar. Isso porque algumas famílias podem receber um adicional financeiro, especialmente aquelas com bebês e crianças pequenas.

Desde o retorno oficial do benefício, que aconteceu no início do ano, as famílias podem receber adicionais de R$ 150 ou R$ 50, desde que atendam aos requisitos do programa.

Quais são os requisitos para receber os valores adicionais?

Para receber os valores adicionais do Bolsa Família, as famílias beneficiárias precisam cumprir os seguintes requisitos:

R$ 50 por criança para famílias com bebês de até sete meses de vida. Isso significa que uma família com gêmeos de 2 meses receberá R$ 100 de adicional;

R$ 150 para crianças de 0 a 7 anos incompletos e;

R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família de novembro

O calendário de pagamento do Bolsa Família é organizado com base no Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Assim sendo, o número final do NIS determina a data em que a Caixa irá efetuar o depósito do benefício na conta da família beneficiária.

Dessa maneira, confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família para novembro:

NIS de final 1: 17 de novembro;

NIS de final 2: 20 de novembro (antecipado para 18 de novembro, sábado);

NIS de final 3: 21 de novembro;

NIS de final 4: 22 de novembro;

NIS de final 5: 23 de novembro;

NIS de final 6: 24 de novembro;

NIS de final 7: 27 de novembro (antecipado para 25 de novembro, sábado);

NIS de final 8: 28 de novembro;

NIS de final 9: 29 de novembro e

NIS de final 0: 30 de novembro.

Quais os benefícios de consultar o Bolsa Família de novembro?

Por fim, cabe observar que a consulta online do Bolsa Família oferece inúmeras vantagens. Ela proporciona conveniência, permitindo que os beneficiários acessem informações atualizadas sobre seus pagamentos a qualquer momento e de qualquer lugar com acesso à internet. Assim, isso facilita o planejamento financeiro e ajuda a garantir que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível

Ademais, a consulta online ao benefício é uma maneira eficaz de acompanhar o Bolsa Família e garantir que as famílias possam acessar os recursos de que necessitam. O programa é essencial para a segurança econômica das famílias em situação de vulnerabilidade, e a consulta online oferece um meio rápido e conveniente de acesso às informações.

Dessa forma, para garantir que os beneficiários aproveitem ao máximo esse programa, o Governo Federal oferece essa praticidade juntamente com a Caixa Econômica Federal.

Agora que já sabe como consultar o Bolsa Família de novembro online, siga as orientações e aproveite essa facilidade!