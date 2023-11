Veja como emitir certidão negativa do FGTS pela internet

Emitir a certidão negativa do FGTS tornou-se uma prática indispensável em várias fases da vida profissional. Gerenciada pela Caixa Econômica Federal, a Certificação de Regularidade do FGTS (CRF) atua como um comprovante fundamental da movimentação financeira na conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Sendo assim, para que você saiba como obter esse documento online, sem complicações, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é a certidão negativa do FGTS pela internet

Primeiramente, antes de saber como emitir certidão negativa do FGTS pela internet, é importante saber do que se trata esse documento.

Desse modo, a Certidão Negativa do FGTS, formalmente designada como Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), é uma ferramenta crucial para os trabalhadores acompanharem se os depósitos em sua conta do fundo estão ocorrendo de forma correta.

Mais do que um simples documento, ela verifica as responsabilidades do empregador em relação aos depósitos mensais obrigatórios, que correspondem a 8% do salário bruto do trabalhador.

Certidão negativa do FGTS oferece proteção ao trabalhador

Ademais, vale destacar ainda que em situações de emergência financeira, o trabalhador tem o direito de solicitar os valores acumulados em sua conta FGTS.

Dessa maneira, a certidão negativa do FGTS atua como uma garantia, informando se o saldo disponível corresponde ao tempo de serviço registrado na empresa.

Além disso, em casos de irregularidades, esse documento se torna uma prova substancial para o trabalhador, indicando falhas por parte da empresa.

Quais informações essa certidão contém?

Ao emitir a certidão negativa do FGTS, o trabalhador tem acesso a informações cruciais sobre a empresa empregadora. Diferentemente da Guia de Recolhimento, utilizada para pagar as contribuições mensais ao FGTS, a certidão atesta a regularidade dos pagamentos da empresa. A Caixa destaca que a regularidade abrange aspectos financeiros, cadastrais e operacionais, além do pagamento de contribuições sociais e de empréstimos com recursos do FGTS.

Em quais situações o trabalhador deve emitir esse documento?

Empresas e trabalhadores podem precisar emitir a certidão negativa do Fundo de Garantia em diversas situações.

Dessa maneira, para as empresas, ela é obrigatória em processos de:

Habilitação e licitação;

Obtenção de empréstimos;

Participação em licitações públicas, entre outros.

Além do mais, os trabalhadores podem solicitar a certidão em situações como:

Transferência de domicílio para o exterior;

Registro de alterações contratuais, entre outros momentos cruciais.

Confira o procedimento para emitir a certidão negativa do FGTS pela internet

Os trabalhadores podem fazer a emissão da certidão negativa do FGTS pela internet de maneira gratuita por meio de um computador ou de um disponível móvel.

Assim sendo, para fazer a emissão do documento, basta seguir os seguintes passos simples:

Primeiramente, acesse o site da Caixa Consulta Regularidade do Empregador; Então, informe a inscrição da empresa, CNPJ ou CEI (somente números); Selecione a UF (Estado) onde a empresa está registrada; Depois disso, digite o código de verificação correto; Clique em “Consultar”; Após a consulta, clique em “Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS”; Finalmente, o documento estará disponível para visualização e impressão.

Além disso, é importante ressaltar que antes de fazer a consulta, é importante ter em mãos alguns dados, como nome completo, nome da mãe e número dos documentos pessoais, pois o sistema do FGTS poderá solicitar essas informações para confirmar a identidade do trabalhador.

Veja a importância de garantir seus direitos com a certidão negativa do FGTS

Emitir a certidão negativa do FGTS não apenas atende obrigações burocráticas, mas também protege os direitos do trabalhador.

Desse modo, ao seguir as orientações os trabalhadores e empresas podem garantir a regularidade das contribuições ao FGTS, facilitando processos como:

Obtenção de empréstimos;

Participação em licitações e outras situações que requerem comprovação de regularidade financeira.

Dessa maneira, mantenha-se atualizado e utilize a certidão negativa do Fundo de Garantia para assegurar um ambiente de trabalho seguro e transparente.

Aproveite as vantagens que esse documento proporciona

Por fim, cabe observar que a certidão negativa do FGTS é crucial na relação entre empregadores e trabalhadores, pois ela proporciona transparência e segurança. Assim, ao entender a importância desse documento, bem como o processo simplificado para obtê-lo online, trabalhadores e empresas podem garantir que suas transações e atividades estejam em conformidade com as exigências legais.

Portanto, emita sua certidão, esteja ciente de seus direitos e contribua para um ambiente de trabalho mais justo e regulamentado.

Agora que você já sabe como emitir certidão negativa do FGTS pela internet, siga as orientações e aproveite todas as vantagens que esse documento oferece para sua vida!