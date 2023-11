Veja como evitar GOLPES e FRAUDES

Muitos brasileiros aguardam ansiosamente a chegada da Black Friday, e isso está mais perto que nunca. Todos os anos, o comércio brasileiro promove grandes descontos em diversos setores, e os consumidores aproveitam para comprar produtos e contratar serviços por preços mais baixos que a média do mercado.

No entanto, nem sempre os descontos oferecidos são realmente vantajosos. Existe uma prática relativamente comum nesta data, com muitas empresas elevando os preços algum tempo antecipadamente e, em datas como a Black Friday, anunciando grandes reduções. O problema é que, na verdade, os valores apenas caíram para o patamar que já estavam há algum tempo.

Esses casos são chamados popularmente de “Black Fraude”. Aliás, os Procons estaduais ficam de olho em ações dessa natureza, visando proteger o consumidor de propaganda e práticas enganosas. Contudo, há algumas dicas que os brasileiros podem seguir para não caírem em golpes parecidos a esse.

Pesquise os preços e confira sua variação

Uma das principais dicas dadas aos consumidores que querem reduzir as chances de cair em um golpe na Black Friday é fazer pesquisa de preços. Entretanto, a pesquisa não deve acontecer apenas no dia da compra, mas alguns dias ou semanas antes desse momento.

Em suma, o indicado é analisar os valores do item que a pessoa quer comprar. Dessa forma, quando chegar a Black Friday, o consumidor saberá bem se os descontos oferecidos pelas empresas são realmente vantajosos ou não passam de enganação.

Como muitos sabem, a Black Friday ocorre na última sexta-feira de novembro, ou seja, faltam apenas alguns dias para a data comemorativa. Esse período é muito importante para que as pessoas fiquem de olho nos preços dos itens que elas desejam adquirir.

Procon-SP também dá dicas para evitar golpes na data



Para evitar dores de cabeça na Black Friday, o Procon-SP alerta os consumidores para terem cuidado ao realizar compras online. Veja abaixo algumas dicas para não cair em golpes pela internet

1- Acesse o sistema Empresa Verificada

Em síntese, o Procon-SP criou o selo Empresa Verificada para dar mais segurança aos consumidores em operações online. A ferramenta certifica que a empresa possui um cadastro no Sistema Procon-SP Digital. Isso quer dizer que as empresas cadastradas são seguras para o usuário fazer compras.

2- Busque referências sobre o site

Segundo o Procon-SP, o consumidor deve sempre procurar referências sobre o site que pretende fazer compras. Em resumo, é importante coletar informações sobre o produto ou serviço desejado, incluindo características, prazo de entrega ou execução, preços e condições de pagamento, bem como sobre o site que oferece o item.

3- Guarde todos os dados da compra

O Procon-SP também orienta os consumidores a anotar todos os dados que permitam identificar e localizar a sede da empresa vendedora, bem como o produto ou serviço adquirido. Assim, terá mais facilidades caso precise formalizar alguma reclamação junto ao Procon ou mesmo recorrer ao Poder Judiciário.

Procon-SP divulga lista de sites falsos

Além disso, o Procon-SP mantém uma lista atualizada de sites não recomendados para compras on-line. De acordo com o órgão, a Black Friday acende o alerta sobre golpes na internet. Por isso, órgão pede aos consumidores que mantenham a atenção na hora de realizar suas compras nos próximos dias.

Em suma, o órgão realizou a lista com base em reclamações de consumidores registradas no prx’óprio Procon-SP. Aliás, os sites presentes na lista foram notificados pelo Procon, mas não responderam. Em alguns casos, nem mesmo foram encontrados. Então, o órgão pede aos consumidores que fujam destes sites. Confira aqui a lista de sites a se evitar na Black Friday de 2023.

Como a Black Friday surgiu?

Toda a preparação para a Black Friday acontece porque a data é comemorada todos os anos e sua principal característica são os descontos promovidos. Em meio a isso, os consumidores sabem que podem comprar itens caros por preços bem mais acessíveis, já que alguns descontos chegam a passar de 50% na data.

A propósito, a Black Friday acontece nos Estados Unidos no dia posterior ao feriado de Ação de Graças, e o varejo brasileiro importou a data para aquecer as vendas no país. A ideia deu tão certo que a data se tornou uma das mais importantes para o comércio varejista do país.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Black Friday é a quinta data mais importante para o varejo do país. Em resumo, ela fica atrás apenas das seguintes datas: Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.