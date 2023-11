Veja como resolver o Bloqueio do Caixa Tem

O Caixa Tem é um aplicativo desenvolvido pelo Governo Federal em 2020, durante a pandemia do COVID-19, e se tornou uma ferramenta crucial para o acesso a serviços bancários digitais. Este guia completo vai te ajudar a entender melhor sobre esse aplicativo essencial.

O Que é o Caixa Tem?

O Caixa Tem é um aplicativo criado com o objetivo de facilitar a vida dos brasileiros, especialmente aqueles beneficiados por programas de assistência social. Por meio dele, os cidadãos podem abrir uma conta digital gratuita, realizar transferências e pagamentos, fazer saques e obter informações sobre benefícios sociais.

Como Funciona o Caixa Tem?

Para utilizar os serviços prestados pelo Caixa Tem, você precisa baixá-lo através da App Store ou Google Play, e fornecer alguns dados pessoais básicos, como CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail.

Serviços Oferecidos

Os serviços oferecidos pelo aplicativo incluem:

Abertura de conta digital gratuita Transferências e pagamentos Saques Informações sobre benefícios sociais

Bloqueios no Caixa Tem



No entanto, recentemente, muitos usuários têm relatado bloqueios no aplicativo. Segundo a Caixa Econômica Federal, esses bloqueios são medidas de segurança para prevenir fraudes. As principais causas para os bloqueios são:

Cadastramento de múltiplos CPFs

Ultrapassar o limite de movimentação mensal da conta (R$ 5 mil)

Irregularidades no cadastro

Suspeitas de fraudes

Uso do mesmo CPF em outros dispositivos

Se o seu acesso for bloqueado, é necessário seguir alguns passos para conseguir desbloquear o aplicativo.

Desbloqueando o Caixa Tem

Uma das maneiras de desbloquear o Caixa Tem é através do próprio aplicativo, descendo até a opção “Liberar Acesso”. Em alguns casos, pode ser necessário comparecer a uma agência bancária.

O tempo médio para a resolução do bloqueio é de 48 horas, tanto para o desbloqueio feito online, quanto o realizado presencialmente na agência.

Novidades para o Bolsa Família

Recentemente, o programa Bolsa Família passou por importantes alterações. Além do valor mínimo garantido de R$ 600 para as famílias, outros benefícios foram adicionados.

Benefícios Adicionais

Famílias com crianças de até seis anos têm um adicional de R$ 150. Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, e gestantes, são beneficiadas com um adicional de R$ 50.

Para ter acesso aos benefícios, as famílias devem cumprir certos pré-requisitos, como manter as vacinas em dia e ter uma frequência escolar de pelo menos 75%. Além disso, todas as informações precisam estar atualizadas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), a fim de evitar o bloqueio do benefício.

Este guia foi desenvolvido para ajudar a esclarecer as principais dúvidas sobre o aplicativo Caixa Tem e seus recursos. Lembre-se de sempre manter seus dados atualizados e seguir as orientações de segurança para evitar bloqueios e garantir o melhor uso do aplicativo.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro

O governo federal já divulgou as datas que os pagamentos serão realizados neste mês de novembro. O Bolsa Família será disponibilizado entre os dias 17 e 30 de novembro para mais de 21 milhões de famílias. Confira abaixo as datas dos repasses:

17 de novembro – depósito para NIS 1;

20 de novembro – depósito para NIS 2;

21 de novembro – depósito para NIS 3;

22 de novembro – depósito para NIS 4;

23 de novembro – depósito para NIS 5;

24 de novembro – depósito para NIS 6;

27 de novembro – depósito para NIS 7;

28 de novembro – depósito para NIS 8;

29 de novembro – depósito para NIS 9;

30 de novembro – depósito para NIS 0;

Como verificar os valores do Bolsa Família?

Existem várias maneiras de verificar os valores do Bolsa Família que serão pagos em novembro. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, oferece diversas maneiras eficientes para que os beneficiários possam verificar os valores a serem recebidos de forma totalmente online.

Opções para verificar os valores

Aplicativo do Bolsa Família: Disponível para Android e iOS, este aplicativo permite que você verifique os valores do Bolsa Família. Aplicativo do Caixa Tem: Também disponível para Android e iOS, este aplicativo é outra opção para verificar os valores. Aplicativo do Cadastro Único: Este aplicativo, assim como o site do programa, permite que você verifique os valores do Bolsa Família. Portal Cidadão da Caixa: Este portal é uma maneira conveniente de verificar os valores do Bolsa Família. Atendimento telefônico: Ligando para os números 121 e 111, você pode obter informações sobre os valores do Bolsa Família.