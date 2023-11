Veja como se inscrever no Programa de Férias para estudantes de Direito

O programa de Férias já inicia no dia 08 de janeiro de 2024

Se você tem dúvida sobre como se inscrever e iniciar esta jornada profissional, não deixe de conferir sobre este programa de Férias.

A principal intenção do projeto é alcançar estudantes de Direito que queiram se profissonalizar e imergir nos estágios. Ficou interessado? Veja mais detalhes abaixo.

Estágio de Férias em Direito Abre Inscrições para Estudantes

O renomado escritório full service, Demarest, está com inscrições abertas para seu exclusivo Programa de Estágio de Férias voltado para estudantes de direito. Uma oportunidade única para vivenciar a cultura e a rotina de trabalho da #LigaDemarest.

A expressão “Liga Demarest” representa a conexão e união entre todos os colaboradores das diversas áreas do escritório. Os selecionados, até um grupo de dez estagiários, terão a chance de imergir em duas práticas jurídicas, cada uma com 15 dias de duração. As áreas incluem Cível, Empresarial, Trabalhista, Tributário e Investigações.

Detalhes do programa de Férias

Data: De 8 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024.

De 8 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024. Local: Escritório do Demarest em Pinheiros, São Paulo.

Escritório do Demarest em Pinheiros, São Paulo. Requisitos: Estudantes do 1° ao 7° semestre de direito, com proficiência em inglês (avançado/fluente), interesse em explorar duas práticas jurídicas e disponibilidade para estagiar seis horas diárias.

Regime de Trabalho Híbrido com Benefícios Atrativos



Você também pode gostar:

O estágio seguirá um regime de trabalho híbrido, das 10h às 17h, com um intervalo de uma hora para o almoço, sendo presencial três dias por semana. Além da experiência enriquecedora, os estagiários selecionados receberão benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte e uma bolsa de estágio.

Inscrições Abertas até 17 de Novembro

Os interessados poderão se inscrever por meio do site de recrutamente da empresa clicando aqui. O prazo de inscrições vai até o dia 17 de novembro.

Sobre o programa de férias

O Programa de Estágio de Férias é uma iniciativa oferecida por empresas e organizações a estudantes durante o período de férias acadêmicas. Esse tipo de programa permite que os estudantes tenham a oportunidade de vivenciar a rotina profissional em um ambiente específico, geralmente por um curto período, como um mês.

Durante esse tempo, os estagiários têm a chance de aplicar os conhecimentos adquiridos na universidade, desenvolver habilidades práticas, conhecer a cultura da empresa e explorar diferentes áreas de atuação.

O estágio de férias é uma experiência enriquecedora que proporciona aos estudantes uma visão mais concreta do mercado de trabalho e ajuda na tomada de decisões sobre futuras carreiras. Além disso, as empresas podem identificar potenciais talentos e estabelecer conexões valiosas com estudantes que podem se tornar futuros profissionais em suas equipes.

Destacar-se em um Programa de Estágio de Férias pode ser crucial para construir uma sólida base profissional e impressionar potenciais empregadores. Aqui estão algumas dicas para se destacar durante esse período:

Demonstre Proatividade:

Esteja sempre disposto a assumir responsabilidades adicionais.

Identifique oportunidades para contribuir e apresente soluções.

Mostre Interesse e Curiosidade:

Pesquise sobre a empresa antes do estágio.

Faça perguntas inteligentes para demonstrar seu interesse no negócio.

Aprimore suas Habilidades Técnicas:

Aproveite para aplicar e desenvolver suas habilidades técnicas.

Busque feedback constante para melhorar seu desempenho.

Crie Conexões Profissionais:

Estabeleça relacionamentos com colegas e superiores.

Participe de eventos e atividades sociais da empresa.

Mantenha uma Atitude Positiva:

Esteja aberto a feedback construtivo.

Lide com desafios de forma positiva e mostre resiliência.

Desenvolva Habilidades de Comunicação:

Aprimore suas habilidades de comunicação oral e escrita.

Saiba expressar suas ideias de maneira clara e concisa.

Seja Pontual e Confiável:

Esteja sempre pontual e cumpra prazos.

Mostre que você é alguém em quem a equipe pode confiar.

Participe de Treinamentos e Workshops:

Aproveite as oportunidades de aprendizado oferecidas pela empresa.

Mostre disposição para se aprimorar continuamente.

Adapte-se à Cultura Organizacional:

Entenda e respeite a cultura da empresa.

Esteja alinhado aos valores e normas profissionais.

Deixe uma Boa Impressão:

Ao final do estágio, agradeça pela oportunidade e peça feedback.

Mantenha contato com profissionais que conheceu durante o programa.