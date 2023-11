Tirar credencial estacionamento de idoso nunca nunca foi tão simples e eficiente. Afinal, graças à Carteira Digital de Trânsito (CDT) e ao compromisso de reduzir a burocracia dos serviços de trânsito, agora é possível emitir essa credencial diretamente pelo celular.

Dessa forma, para que você saiba como fazer isso, reunimos algumas das principais informações para te passar. Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Veja como tirar credencial de estacionamento de idoso pelo celular

A Carteira Digital de Trânsito (CDT) é uma iniciativa que busca simplificar os serviços de trânsito no Brasil. Em suma, ela está se expandindo para incluir novas funcionalidades. Com isso, uma delas é a emissão da credencial de estacionamento para idosos.

Assim, isso representa um avanço significativo, uma vez que anteriormente, os cidadãos só poderiam obter a credencial através do portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou de forma presencial no órgão de trânsito local.

Desse modo, a emissão da credencial de estacionamento de idoso através da CDT é um processo intuitivo e descomplicado. Todas as validações ocorrem pelo aplicativo, o que simplifica a aprovação.

Assim, uma vez que a credencial é liberada, você só precisa imprimi-la e fixá-la no painel do veículo.

Quais as condições para utilização?

Contudo, cabe observar que para utilizar essa nova funcionalidade, os idosos precisam cumprir alguns requisitos.



Primeiramente, o órgão local de trânsito deve aderir ao serviço da CDT. Além disso, você deve ter o aplicativo da CDT instalado em seu celular.

Vale ressaltar que atualmente, 102 órgãos de 17 estados já aderiram ao serviço, Logo, o que torna a opção viável para muitos brasileiros.

Senatram busca aplicar o acesso à credencial de estacionamento de idoso

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) está trabalhando para ampliar o acesso à credencial de estacionamento de idoso. A ideia é permitir que pessoas que não possuem Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach), ou seja, que não são condutores de veículos automotores, também possam solicitar sua credencial de forma digital.

Dessa maneira, isso beneficia idosos não habilitados, que poderiam usar a credencial quando estiverem a bordo de veículos de terceiros. Logo, eliminando a necessidade de visitar o órgão de trânsito local.

Como utilizar a credencial?

A credencial de estacionamento é um documento obrigatório para o uso de vagas especiais, que se destinam tanto a condutores com mais de 60 anos quanto a pessoas com deficiência física.

Assim, essas vagas são claramente indicadas por pinturas no chão ou placas informativas em ruas e estacionamentos públicos. Por exemplo, como hospitais, shoppings e outros estabelecimentos comerciais.

A obrigatoriedade de utilizar a credencial nas vagas especiais é fundamental. Dessa forma, sem a apresentação da credencial no painel do veículo ou em local visível para fins de fiscalização, o condutor estará sujeito a uma infração. Aliás, conforme previsto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, podendo resultar em uma multa de natureza média.

Economia de tempo e esforço

Ademais, vale destacar ainda que a atualização da CDT para a emissão da credencial de estacionamento não apenas simplifica o processo, mas também elimina a necessidade de visitas presenciais aos órgãos de trânsito. Em suma, isso significa economia de tempo e esforço para nossos cidadãos mais experientes, tornando a vida mais prática e conveniente.

Veja os benefícios da credencial de estacionamento de idoso

Além da praticidade na obtenção da credencial, é essencial entender os benefícios que ela proporciona aos idosos.

Assim como é de se esperar, a credencial de estacionamento de idoso oferece inúmeras vantagens, incluindo:

Acesso prioritário

A credencial permite aos idosos acessar vagas preferenciais, o que significa encontrar vagas de estacionamento mais próximas de locais de interesse, como, supermercados, hospitais e outros estabelecimentos.

Facilidade de locomoção

Além disso, para muitos idosos, a proximidade de vagas preferenciais pode fazer uma grande diferença na mobilidade e no conforto, tornando suas atividades diárias mais acessíveis.

Segurança

Ao estacionar em vagas preferenciais, os idosos estão mais próximos das entradas e saídas dos estabelecimentos, o que pode ser crucial em situações de emergência ou para evitar longas caminhadas.

Economia de tempo

A economia de tempo ao estacionar mais perto de seu destino é valiosa, especialmente para aqueles que podem ter dificuldades de locomoção.

Fiscalização adequada

Ademais, o uso da credencial ajuda a manter a fiscalização adequada das vagas preferenciais, garantindo sua utilização apenas por quem realmente precisa delas.

Respeito à terceira idade

Por fim, a credencial reconhece a importância de respeitar a terceira idade e proporciona um tratamento preferencial aos idosos, valorizando sua contribuição para a sociedade.

Agora que você já sabe como tirar credencial estacionamento de idoso pelo celular, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!