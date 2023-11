veja como tornar seus cliques PERFEITOS

Se você gosta de publicar suas memórias nas redes sociais, conhecer dicas para tirar fotos incríveis é um excelente conhecimento. Afinal, não é preciso ser um fotógrafo profissional para tirar boas fotos amadoras e compartilhar com seus amigos e família.

Então, se você quer aprender como melhorar ainda mais a qualidade das suas imagens, continue conosco por aqui. Separamos algumas dicas importantes para você elevar o nível de seus cliques e criar composições únicas.

Dicas para tirar fotos incríveis

Assim, tanto no celular, quanto na câmera, é possível tirar fotos incríveis usando algumas dicas simples de funcionamento. Portanto, confira os tópicos que separamos para te mostrar por onde começar e como melhorar a qualidade de suas imagens.

1.Escolha um bom local

A primeira parte importante, na hora de começar nossas dicas para tirar fotos, é a escolha do local onde irá fazer os cliques. Os elementos que irão compor sua imagem podem definir a maneira como você direcionará o processo.

Por isso, sempre escolha um local adaptado, e lembre que todos os elementos em uma fotografia importam. Na hora de criar um conceito, incorpore itens, objetos e cenários que façam sentido no conjunto completo.

2.Não esqueça da iluminação – dicas para tirar fotos incríveis

A iluminação é uma parte fundamental de uma imagem, e uma das dicas mais importantes para melhorar seus cliques. Afinal, uma luz mal colocada pode prejudicar todo o trabalho que você teve para planejar, encontrar um bom cenário e fotografar.

Portanto, quanto mais você puder aproveitar da iluminação natural, melhor. Outra dica interessante é apostar em iluminações artificiais para ambientes mais escuros, como as luzes de LED portáteis, que fornecem uma excelente visibilidade.

3.Faça uma boa composição de imagem

A criação da composição é uma parte importante de aprender como tirar fotos incríveis. Tudo o que você insere tem um peso, então não deixe seu objeto central muito sobrecarregado. Confira outras dicas para tornar a montagem de sua imagem mais adaptada:

Evite misturar muitos conceitos;

Deixe o seu objeto de foco em destaque;

Não acumule objetos na composição;

Trabalhe com paletas de cores;

Use a iluminação como parte da composição.

Assim, você pode criar um conceito para sua foto, e transmitir uma mensagem ou informação. O interessante é que suas imagens contem uma história: seja uma lembrança feliz, um conteúdo ou até mesmo algo engraçado para quem visualizar.

4.Use a regra dos terços – dicas para tirar fotos incríveis

A maioria dos celulares possui a câmera com grade de forma nativa. Ela divide a tela em nove partes, para ajudar os fotógrafos a se guiarem na hora de colocar a composição e criar os cliques perfeitos para suas fotos.

A dica mais importante é colocar o objeto (ou pessoa) na terça parte da imagem, à direita ou esquerda. A intenção é trazer o olhar do observador de forma muito mais simples e direta para o que você quer destacar em suas fotografias.

5.Adapte as diferentes situações

Pode ser que uma situação não corra de acordo com o que você espera, durante a etapa de produzir suas imagens. Então, uma das dicas para tirar fotos incríveis é sempre se preparar para possíveis imprevistos, de acordo com o que cada contexto te apresentar.

Assim, verifique se o cenário, tempo e até mesmo as condições do clima estarão de acordo com o que espera. Se não der certo, crie alternativas para manter seu equipamento o mais adaptado para qualquer tipo de intempérie.

6.Mantenha a limpeza em dia – dicas para tirar fotos incríveis

Uma das coisas que influencia no resultado final das suas imagens é o estado em que seu equipamento estiver no momento dos cliques. Lentes sujas ou riscadas acabam impactando (e muito) a maneira como a câmera capta o conteúdo no ambiente.

Por isso, sempre realize limpezas e manutenções periódicas em suas câmeras, ou no celular. Porém, nesse caso, algumas dicas a mais são fundamentais para preservar o funcionamento desses itens:

Utilize somente produtos recomendados pelo fabricante;

Evite o acúmulo de água ou líquidos;

Não force para abrir o equipamento;

Evite pancadas e batidas durante a limpeza.

7.Conheça seu equipamento

Dentro dos equipamentos e ferramentas para fotografia, existe uma grande variedade de opções e funções diferentes. Por isso, uma das dicas para tirar fotos incríveis é ter pleno conhecimento de como sua máquina ou celular operam.

Dessa maneira, você pode entender melhor como utilizar cada uma delas, e aproveitar para tornar suas fotos ainda mais profissionais. Afinal, não adianta tem um super equipamento, mas não descobrir de que formas configurar o foco, ou os diferentes tipos de lentes.

Algumas câmeras profissionais, como as da Cannon, possuem um material exclusivo para direcionar os usuários. Então, verifique se sua marca e modelo também oferecem manuais completos, e não deixe de ler e entender bem todas as funções.

8.Cuidado com o flash – dicas para tirar fotos

Por fim, a nossa última entre nossas dicas, é tomar muito cuidado ao usar o flash em suas fotos. Afinal, a luz intensa pode acabar “estourando” a composição e acabando com todo o planejamento que você idealizou para seus cliques.

Então, aproveite sempre a iluminação natural o quanto puder, para que as imagens fiquem mais naturais. Quando não puder, escolha com cuidado como irá utilizar e para onde irá direcionar o flash de seu equipamento, uma das dicas para tirar fotos mais essenciais.

Por exemplo, se puder minimizar o uso com iluminação artificial, as fotos ficarão com aspecto bem mais natural. Mas se o flash for necessário, cuidado com o reflexo dele no ambiente, nas roupas e até mesmo nos itens que estiverem compondo seu cenário.

Ainda, aproveite para conferir outras dicas incríveis de tecnologia e aprenda a usar ferramentas do dia a dia para facilitar a rotina e processos. Assim, deixamos mais conteúdos úteis para te ajudar a entender novas maneiras de acessar o mundo da tecnologia.