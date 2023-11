veja como vai funcionar o “Desenrola do Fies”

O Ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou nesta segunda-feira (6), a criação do programa Desenrola do Fies. Trata-se de um sistema que prevê uma ajuda no processo de negociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil para milhares de estudantes.

Segundo as informações do Ministro, a ideia é começar o processo de negociação destes débitos a partir da próxima terça-feira (7). De acordo com o Ministério da Educação, a expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas sejam atendidas e impactadas de alguma forma pelo novo projeto.

“A preocupação do presidente é a gente realizar essas renegociações o mais rápido possível, portanto a partir de amanhã as agências da Caixa e do Banco do Brasil já poderão receber esses clientes do Fies”, afirmou Camilo. Na mesma declaração, ele revelou que o governo vai lançar uma nova linha gratuita de telefone, para que os endividados possam entrar com o pedido negociação através do 0800.

“Na quarta-feira, o presidente sancionou. Quinta foi feriado. Na sexta, foi realizada a reunião do grupo gestor do Fies. […] Era para iniciar hoje, mas vamos aguardar a publicação no DOU [Diário Oficial da União] para que, a partir de amanhã, possa se iniciar o atendimento”, completou o Ministro da Educação.

Reunião com Lula

Mais cedo, o Ministro da Educação participou de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto. No encontro, também estavam presentes os presidentes do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Fernanda Pacobahyba, e o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.

“O importante é agilizar e deixar seguro para essas pessoas o que está garantido pela lei e pelo presidente, que é o direito de tirar o nome sujo do mercado. Recebi depoimentos de pessoas sem perspectiva, deviam e não conseguiam emprego”, afirmou Camilo.

O Fies



O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa gerido pelo governo federal. O objetivo é financiar mensalidades de estudantes de baixa renda em instituições de ensino superior privadas. A seleção dos bolsistas acontece através da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao contrário do que se vê em outros programas, como o Prouni, o Fies não é uma bolsa gratuita, mas um empréstimo. Depois da formatura no curso, o cidadão precisa pagar o débito, em parcelas proporcionais à sua renda. Em alguns casos, o graduado não consegue pagar o valor, e entra em situação de inadimplência.

Desenrola bate recordes

Vale lembrar que a versão original do Desenrola, que compreende dívidas de diversas naturezas, já está em vigor, e vem quebrando uma série de recordes no número de atendimentos.

Desde o lançamento do programa de negociação de débitos, quase R$ 2 bilhões em dívidas foram negociados, segundo os dados mais recentes divulgados pelo governo federal. Os números consideram os procedimentos realizados até o último dia 2 de novembro.

Neste período, estima-se que mais de 1 milhão de débitos tenham sido totalmente negociados através do sistema do Desenrola. Os débitos que somaram R$ 2,1 bilhões, acabaram sendo quitados por pouco mais de R$ 262 milhões.

Em números absolutos, o governo federal estima que cerca de 590 mil brasileiros de todas as regiões do país aproveitaram a oportunidade para limpar o nome, e negociar as suas dívidas junto aos bancos, e outros credores.

“O desempenho sinaliza a confiança e aceitação da plataforma Desenrola por parte dos usuários, que encontram nela uma solução eficaz para a gestão financeira. Além disso, esses resultados refletem o potencial do programa de oferecer caminhos viáveis e sustentáveis para que a população brasileira volte a ter crédito”, diz o governo federal.

A nova fase do programa Desenrola está aberta desde o dia 9 de outubro, ou seja, ainda não completamos um mês de funcionamento.