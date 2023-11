A nova fase do Desenrola Brasil para estudantes é uma excelente oportunidade para quem deseja resolver as pendências financeiras com os estudos e voltar a ter o nome limpo. Isso porque o programa, que se iniciou no 2° semestre deste ano com o objetivo de reduzir a inadimplência entre os brasileiros, está evoluindo.

Desse modo, o Governo Federal deu um passo adiante ao lançar, nesta semana, um programa específico de renegociação de dívidas estudantis.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa para aproveitar essa oportunidade de renegociar suas dúvidas estudantis, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Veja detalhes da nova fase do Desenrola Brasil para estudantes

Conforme mencionado acima, a nova fase do Desenrola Brasil marca uma expansão significativa do programa. Inicialmente concebido para lidar com a inadimplência de consumidores em geral, o Governo reconheceu a necessidade de estender seus benefícios para os estudantes.

Dessa forma, isso reflete o sucesso do programa entre consumidores e bancos desde seu lançamento no segundo semestre deste ano.

Portanto, é importante que todos os estudantes que estão inadimplentes com o programa de financiamento estudantil do Governo, estejam a par dessa novidade a fim de aproveitar essa oportunidade de limpar o nome e voltar a ter crédito com o pagamento facilitado.

Programa de acordos com dívidas estudantis



Você também pode gostar:

Bem como muitos já devem saber, o Desenrola Brasil, que já funcionava como um mecanismo eficaz de negociação de dívidas, agora se estende para abranger os contratos inadimplentes relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). De acordo com alguns dados do Ministério da Educação, aproximadamente 1,2 milhão de estudantes possuem contratos inadimplentes, totalizando uma dívida de R$ 54 bilhões.

Assim, diante dessa situação, o Governo desativou uma fase do Desenrola Brasil somente para essa categoria de endividados.

Como renegociar o FIES pelo Desenrola Brasil?

No entanto, é importante salientar que o Desenrola Brasil atua como uma referência para a negociação com o FIES, não sendo responsável pelos acordos diretos.

Acontece que a negociação do FIES ocorre principalmente com a Caixa Econômica ou com o Banco do Brasil. Dessa forma, a Caixa permite acordos tanto presencialmente quanto online, enquanto no Banco do Brasil, os acordos são realizados presencialmente em uma agência.

Portanto, para aproveitar o Desenrola para quitar as dívidas estudantis, é necessário que os estudantes acessem os sites oficiais das autarquias ou se desloquem até uma agência física.

Desenrola do FIES por Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância dessa nova fase durante a Conversa com o Presidente, afirmando: “Nós estamos fazendo uma espécie de ‘Desenrola do Fies’. Nós vamos começar a desenrolar a dívida de vocês, para que vocês possam voltar à normalidade. Se já terminou o curso, pagar a sua dívida, resolver a sua dívida”.

Veja as condições para renegociar a dívida do FIES

Até fevereiro de 2024, os estudantes poderão realizar negociações de acordos para dívidas contraídas pelo FIES até 30 de junho de 2023.

Já as dívidas bancárias e de consumo incluídas no Desenrola Brasil terão propostas de acordo disponíveis até dezembro deste ano.

Além disso, vale ressaltar que as condições de pagamento e benefícios variam conforme o perfil do inadimplente. Assim sendo, é importante que cada um acesse a plataforma do programa para consultar sua situação individualmente.

Formas de pagamento e benefícios dependem do perfil do estudante

Os estudantes podem fazer a renegociação online das dívidas do FIES com descontos consideráveis para diferentes perfis de inadimplência. Dessa forma, para débitos vencidos há mais de 3 meses, há a possibilidade de desconto de 100% nos juros e multas, além de 12% no valor do financiamento para pagamento à vista.

Além disso, para débitos vencidos há mais de 360 dias, os descontos podem chegar até 77% do valor consolidado da dívida.

Há ainda a opção de liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais para esse perfil.

Já para aqueles no CadÚnico ou que receberam Auxílio Emergencial em 2021, descontos de até 99% do valor da dívida são possíveis, com a opção de liquidação integral em até 15 prestações mensais.

Aproveite essa oportunidade de renegociar suas dívidas do FIES

Por fim, cabe lembrar que a nova fase do Desenrola Brasil para estudantes pode ser uma excelente oportunidade para muitos que estão inadimplentes. Assim, ao compreender os detalhes do programa, os estudantes têm a oportunidade de regularizar suas situações financeiras de forma acessível e condizente com seus perfis de inadimplência.

Agora que você já sabe tudo sobre a nova fase do Desenrola Brasil para estudantes, fique atento aos prazos e condições específicas e aproveite os benefícios para quitar suas dívidas!