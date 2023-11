veja dicas de alimentação para a véspera da prova

Cuidar da alimentação é uma dica importante para qualquer pessoa, em qualquer época do ano. Para os cidadãos que deverão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), então, a dica é ainda mais preciosa. A primeira parte da prova deverá ser realizada já neste domingo (5), ou seja, estamos na véspera do exame.

“Imagine se [o participante] come algo que cause uma dor de barriga ou diarreia durante a prova? Ou mesmo algo de difícil digestão que o deixe desconfortável, cause azia ou gases, por exemplo. Esse aluno dificilmente vai conseguir se concentrar”, disse a nutricionista Ana Paula Carneiro, do Colégio Azul e Branco, de Curitiba, em entrevista ao Portal G1.

Mas afinal de contas, o que comer no dia anterior ao Exame Nacional do Ensino Médio? Esta é uma dúvida que certamente está rondando a cabeça de muita gente neste sábado (4). Pensando nisso, separamos abaixo uma série de dicas importantes de alimentação para este dia que antecede a maior prova de vestibular do Brasil.

Dicas para alimentação na véspera do Enem

Especialistas lembram que é importante que o candidato faça uma alimentação balanceada hoje. Estamos falando de produtos menos gordurosos, que ajudam na digestão. Neste sentido, é importante apostar em saladas, grãos e proteínas magras.

Mas outra dica importante é não começar uma dieta nova na véspera do Enem. Coma aquilo que você já está acostumado a comer. Assim, você poderá entender quais são as reações do seu corpo para cada uma das refeições. Se você não é acostumado a comer salada o dia todo, é provável que o seu corpo sinta falta de comida amanhã, e neste caso você pode ter problemas sérios.



Você também pode gostar:

Neste sentido, outra dica importante é não deixar de se alimentar. Comer comidas leves não significa deixar de comer. “Não se alimentar pode causar falta de energia, fraqueza e tontura, além de dificultar a concentração. Mantenha a rotina de alimentação com espaços regulares”, disse a nutricionista. Além da alimentação Agora, listamos abaixo uma série de dicas sobre o que fazer na véspera do Enem, para além da alimentação.

Evite revisar o conteúdo

A grande maioria dos professores aconselha que os alunos não usem este último dia para estudar. O período de revisar os detalhes da prova já passou. Nesta véspera, a dica é mesmo deixar as disciplinas um pouco de lado e descansar a mente e o corpo para o dia de amanhã.

Sabe aquele livro que você ainda não terminou, ou aquela série que te indicaram? Hoje é um bom dia para retomar estas atividades. Afinal de contas, elas podem te ajudar a relaxar na véspera do Enem.

Hoje também é um bom dia para conferir se o seu material exigido no Exame está todo completo e organizado. Não deixe para organizar estes itens amanhã. Vale lembrar que o Inep exige que o estudante leve consigo:

Caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar);

RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

Cartão de confirmação de inscrição;

Lanche (ideal é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo).

Protesto do Inep

Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), decidiram realizar um protesto em Brasília. O ato aconteceu na Esplanada dos Ministérios nesta sexta-feira (3).

Os trabalhadores realizaram o protesto para pedir por melhorias nas condições de trabalho, e valorização da categoria. O Instituto em questão é ligado ao Ministério da Educação (MEC), e é responsável pela aplicação do exame, que ocorre neste domingo (5).

Segundo os servidores, o órgão vem tendo o seu escopo de trabalho aumentado nos últimos anos, ao mesmo passo em que não ocorre uma expansão do quadro. Na prática, eles dizem que há cada vez mais trabalho, para cada vez menos servidores.

“Estamos vivendo uma morosidade muito grande, com colegas há três anos sem condições de progressão na carreira”, disse Márcio Lima, presidente da Assinep (Associação de Servidores do Inep).