veja dicas de como não cair em golpes

Em um mundo cada vez mais digital, a ameaça de sites falsos e golpes na internet continua a crescer, desafiando a capacidade dos consumidores de identificar tais fraudes, principalmente na Black Friday. Longinus Timochenco, vice-presidente de cibersegurança da Clear It, alerta que está longe da realidade a ideia de que cair nesses golpes é tolice e que é sempre óbvio quando um site é enganoso.

Timochenco afirma que “os criminosos melhoram suas técnicas de criação de sites falsos de um ano para o outro, o que torna cada vez mais difícil para o consumidor distinguir sites legítimos de falsos.” Essa evolução constante nas táticas dos criminosos torna essencial que os usuários estejam preparados e conscientes das estratégias utilizadas por esses golpistas.

Saiba como evitar golpes na Black Friday

Fazer compras seguras durante a Black Friday e evitar cair em golpes virtuais requer precauções e práticas cuidadosas. Desse modo, é recomendado que antes da Black Friday, os clientes façam pesquisas para saber quais os preços originais dos produtos deseja comprar.

Isso ajuda o consumidor a identificar as verdadeiras ofertas da Black Friday e evitar ser enganado por preços absurdos.

Também é recomendado optar por fazer compras em lojas online de renome, como grandes varejistas. Antes de concluir uma compra, os consumidores devem se certificar de que estão navegando no site oficial da empresa.

Além disso, os consumidores não devem clicar em links de e-mails ou anúncios suspeitos. Para fazer compras, os usuários devem sempre digitar o endereço do site diretamente em seu navegador e conferir o endereço antes de acessar.

Ao fazer compras online, também é importante se certificar de que a conexão seja segura. Para isso, basta procurar o ícone de um cadeado na barra de endereços ou verificar se o URL começa com “https://” para garantir que suas informações sejam criptografadas.

Garantir compras seguras durante a Black Friday e evitar cair em golpes virtuais depende de precaução, conhecimento e vigilância. Ao pesquisar antecipadamente, comprar de fontes confiáveis, manter sua segurança cibernética em dia e usar métodos de pagamento seguros, os consumidores podem aproveitar as promoções da Black Friday com tranquilidade.



Você também pode gostar:

Saiba o que fazer ao cair em um golpe

Ao cair em um golpe durante a Black Friday, as vítimas devem registrar o mais rápido possível um Boletim de Ocorrência (B.O). Hoje o B.O pode ser registrado online ou presencial em uma delegacia policial. Documentar o golpe é importante para futuras investigações e pode ser necessário para provar que o consumidor foi vítima de fraude.

Se a vítima fornecer informações de pagamento a golpistas, é indicado entrar em contato com o banco ou administradora do seu cartão de crédito imediatamente. As instituições financeiras podem ajudar a bloquear transações não autorizadas e tomar medidas de proteção.

Além disso, se o golpe envolveu uma compra em um site de varejo falso, as vítimas também podem entrar em contato com o varejista legítimo para informar a situação. Nesses casos as empresas podem fornecer orientações sobre como proceder e, em alguns casos, conseguem até ajudar na resolução do problema.

Lidar com um golpe na Black Friday pode ser frustrante, mas tomar medidas imediatas e seguir as orientações citadas acima é fundamental para minimizar os danos. Agir rapidamente também aumenta as chances de recuperação de quaisquer perdas.