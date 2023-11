veja dicas para a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

No último domingo (05), milhões de candidatos em todos o Brasil participaram do primeiro dia de provas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, os estudantes estão aguardando a aplicação do segundo dia, que será no próximo domingo (12).

As provas do segundo do ENEM são formadas pelas questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para que você consiga se preparar da melhor forma possível para enfrentar o segundo dia de provas, o artigo de hoje trouxe um resumo com dicas que irão te ajudar nas questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do ENEM 2023. Vamos conferir!

Qual é a estrutura da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias?

A prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é uma das quatro que fazem parte do ENEM 2023. Presente no segundo dia de aplicação dos exames, o caderno de Ciências da Natureza irá conter 45 questões divididas entre três disciplinas diferentes: Física, Química e Biologia.

Não podemos afirmar qual será o número exato de questões de cada uma dessas disciplinas no ENEM, uma vez que questões interdisciplinares (envolvendo mais de uma disciplina) também podem estar presentes. Mas, de uma forma geral, pode-se dizer que cada matéria possuirá cerca de 15 questões.

Como se preparar para a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias?

Todos nós sabemos que a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do ENEM não é uma prova fácil. Mas, existem algumas dicas que podem te ajudar a se preparar ao longo dos próximos dias para enfrentar essas questões.

Em primeiro lugar, é fundamental que você seja capaz de gerenciar o tempo ao longo da prova de Ciências da Natureza do ENEM. Tenha em mente que essa prova pode ser complexa e longa para muitos estudantes. Assim, você não pode perder tempo para resolver as suas questões, já que isso pode te deixar sem tempo para resolver todas as 45 perguntas.



Muitos estudantes acabam perdendo muito tempo tentando resolver uma questão complexa, mas essa estratégia pode atrapalhar o seu desempenho. Assim, se você não conseguir resolver uma questão, continue resolvendo as outras perguntas e volte para aquela questão somente se ainda tiver tempo disponível no final da prova. Isso é muito importante para o ENEM, uma vez que as questões do ENEM são corrigidas através de um método particular: o TRI, Teoria de Resposta ao Item.

De acordo com o método TRI, o candidato que errar as questões fáceis da prova e acertas as difíceis não terá um bom desempenho na prova. Assim, é muito importante que você resolva todas as questões fáceis da prova e não gaste todo o seu tempo em somente uma ou duas questões mais complexas.

Por fim, tenha em mente que a interpretação de texto será uma habilidade fundamental para a resolução das questões do segundo dia de provas do ENEM 2023. Na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, é fundamental que você leia os textos, os gráficos e os enunciados com muita atenção, uma vez que as respostas para as questões podem estar nesses textos.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: revise os tópicos mais cobrados

Você pode usar os próximos dias até o ENEM 2023 para turbinar os seus estudos e revisar os tópicos mais cobrados pela prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Veja quais são os tópicos mais cobrados por cada matéria da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do ENEM:

Química:

Química orgânica;

Estequiometria;

Ligações químicas;

Eletroquímica;

Soluções;

Radioatividade;

Termoquímica;

Equilíbrio químico.

Biologia:

Teorias Evolucionistas;

Ecologia;

Fisiologia;

Genética;

Doenças humanas;

Embriologia.

Física:

Elétrica;

Mecânica;

Resistores e capacitores;

Calorimetria;

Ondulatória;

Óptica;

Magnetismo.