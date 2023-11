veja dicas para escolher o ar-condicionado ideal

O calor que está atingindo boa parte do Brasil está tirando o sono de milhões de brasileiros neste momento. E a tendência é de aumento das temperaturas, já que o país está se aproximando do verão, que já costuma ser muito quente todos os anos em todas as regiões.

Neste sentido, uma saída para muitos brasileiros é mesmo comprar um ar-condicionado. De uma maneira geral, a compra e a manutenção deste item é visto como um processo caro, e voltado apenas para uma pequena parcela da população, que conta com maior poder aquisitivo.

Entretanto, o fato é que o consumidor pode seguir algumas dicas importantes de especialistas na área para conseguir comprar um modelo mais eficiente, e manter o equipamento de uma forma que seja possível gastar menos energia elétrica.

Separamos abaixo uma série de dicas de especialistas que entendem do assunto. Assim, o cidadão que está planejando a compra de um ar-condicionado pode ter mais sucesso nas suas escolhas.

Comprando um ar-condicionado

Um dos pontos mais importantes no momento da compra de um ar-condicionado é saber que existem vários modelos diferentes, que reúnem potências diferentes. Ao comprar o equipamento, é possível saber qual é a potência dele através da sigla BTU.

Pra saber qual é o BTU ideal para você, é necessário entender qual é o cômodo em que você quer instalar o ar-condicionado. Ambientes maiores necessitam de uma potência maior. Ambientes menores necessitam de uma potência menor. Assim, se você quer comprar um ar-condicionado para instalar em um quarto pequeno, não precisa gastar mais dinheiro com um aparelho de potência maior.

Abaixo, você pode conferir uma tabela feita por especialistas para a melhor escolha do BTU, considerando a área do seu cômodo



Área Sol da manhã Sol da tarde ou o dia todo 9m² 7.000 BTUs 7.500 BTUs 12m² 7.500 BTUs 9.000 BTUs 15m² 9.000 BTUs 12.000 BTUs 20m² 12.000 BTUs 18.000 BTUs 25m² 18.000 BTUs 22.000 BTUs 30m² 22.000 BTUs 24.000 BTUs 40m² 24.000 BTUs 30.000 BTUs 50m² 30.000 BTUs 36.000 BTUs 60m² 36.000 BTUs 48.000 BTUs 70m² 42.000 BTUs 58.000 BTUs

Imagine que você compra um ar-condicionado, instala e causa um curto-circuito em sua casa. Acredite, casos como este são mais comuns do que se imagina. Isso ocorre porque estamos falando de uma aparelho que puxa muita energia elétrica. Dados oficiais apontam que o aparelho pode usar até 1,27kW da rede.

Em um nível de comparação, um chuveiro elétrico pode puxar até 0,9kW, por exemplo. Assim, se você quer comprar um ar-condicionado a primeira dica é verificar se a sua instalação elétrica tem boa qualidade. Caso contrário, você corre o risco de queimar o equipamento e ter que gastar muito mais dinheiro do que imaginava inicialmente.

Outra dica simples, mas muito importante, é verificar o selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Este é o indicativo que vai revelar se o seu aparelho será mais ou menos econômico. A classificação vai de A até o G. O A é o selo mais econômico, e o G é o menos econômico.

Calor no Brasil

O Brasil vai precisar se preparar para um dia de extremo calor em várias cidades nesta terça-feira (14). De acordo com projeções de especialistas, hoje promete ser um dos dias mais quentes de todo o ano em várias cidades. Em cinco capitais, a expectativa é para a quebra de recorde do ano.

A projeção é que estas cidades registrem temperaturas que variem entre 32º C e 41ºC. Mas a sensação térmita pode ultrapassar os 50ºC. Capitais das regiões do Sudeste e do Centro-Oeste tendem a ser as mais atingidas por esta massa de ar quente, mas o Nordeste também não está livre dos impactos.

Abaixo, você pode conferir a lista com as cinco capitais do Brasil que podem registrar o recorde anual de calor nesta terça-feira (14).

Belo Horizonte ;

; Brasília ;

; Campo Grande ;

; Rio de Janeiro ;

; Teresina.