veja dicas para não se endividar nesta sexta, 24

Começou! Nesta sexta-feira (24), consumidores de todas as regiões do país estão de olho nas promoções que estão sendo oferecidas na Black Friday. Centenas de lojas entraram na onda e já estão vendendo os produtos e serviços. Ao consumidor, resta a difícil tarefa de tentar não se endividar.

Mesmo que as promoções pareçam irresistíveis, é importante lembrar que as contas contraídas na Black Friday também precisam ser pagas. Neste sentido, separamos abaixo uma lista com sete dicas importantes para que o consumidor não se deixe endividar nesta importante data para o comércio.

Dicas para não se endividar nesta Black Friday

Verifique se o preço é realmente uma oferta

Infelizmente algumas lojas aproveitam esta data para enganar o consumidor. Eles aumentam um pouco os preços dos produtos pouco antes da chegada da Black Friday e voltam os valores ao patamar normal agora. É o tipo de promoção que não é vantajosa. É importante conhecer os valores dos seus produtos para não ser enganado.

O ideal mesmo era ter começado a pesquisar os preços há alguns dias. Assim, seria mais fácil saber se os valores caíram mesmo ou não. Mas mesmo se você não fez este monitoramento prévio, a dica é pesquisar e comparar os preços entre diferentes lojas. Assim, vai ficar mais fácil entender quais delas realmente estão concedendo promoções.

Como dito, não é porque uma compra está sendo feita na Black Friday, que ela não precisa ser paga. Mesmo com promoção, a dica é analisar os dados do seu orçamento para entender se uma determinada compra realmente cabe no seu bolso.



Atente para as regras de troca

Outra dica importante para evitar endividamento é prestar bem atenção às regras de troca de produtos. Em alguns casos, é melhor optar pelas lojas que oferecem uma flexibilidade maior na devolução destes itens, para evitar que você tenha que pagar por algo que não serviu.

É claro que nem sempre é possível, mas pagar à vista é sempre uma opção mais viável. Se você já tem o dinheiro da compra completo, e reconhece que o uso dele não vai trazer nenhum prejuízo imediato, a dica é comprar e pagar tudo de uma vez, para evitar juros e acúmulo de dívidas.

Cuidado com o rotativo do cartão

Comprou parcelado? Não tem problema. Mas a dica aqui é se programar para pagar as parcelas sempre antes das datas limite, e evitar ao máximo entrar no rotativo. Atualmente, os juros desta modalidade do Brasil estão em uma média de 400% ao mês. Entrar neste sistema é equivalente a contratar uma bola de neve de endividamento.

Você não é obrigado a comprar

É certo que a Black Friday é uma data extremamente convidativa para boa parte dos brasileiros. Mas se você não está precisando de nada, ou não achou o que estava procurando por um preço aceitável, lembre-se que você não é obrigado a comprar nesta data.

Greve cancelada

Depois que vários sindicatos começaram a ameaçar uma greve nos Correios para esta sexta-feira (24), o presidente da estatal, Fabiano Silva, decidiu se manifestar. De acordo com ele, os consumidores que devem fazer compras na Black Friday podem ficar tranquilos, porque a paralisação já foi descontinuada.

“O acordo coletivo já havia sido fechado há dois meses. Ajustamos alguns itens pontuais de redação para agradar a todos. Assim, tudo funcionará normalmente, não há qualquer perspectiva de paralisação nesta sexta”, afirmou o presidente da estatal em entrevista concedida na manhã desta quinta-feira (23).

Também nesta semana, o Ministério das Comunicações confirmou que os Correios deverão oferecer descontos de até 30% em envios durante a Black Friday deste ano. Em 2023, o evento comercial que oferece abatimentos em uma série de produtos e serviços está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (24).