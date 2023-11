veja lista completa de moedas comemorativas de 1 real

Em 2024, o Plano Real vai completar oficialmente 30 anos de história, e a expectativa é de que o Banco Central (BC) aproveite a data para lançar uma moeda comemorativa em alusão ao período. Tais datas normalmente são usadas pela Casa da Moeda para colocar peças diferenciadas em circulação.

O que nem todo mundo sabe, é que moedas comemorativas podem se tornar valiosas com o passar dos anos. Isso acontece porque tais peças normalmente contam com uma tiragem menor do que o normal, de modo que a tarefa de encontrá-las pode ser mais difícil do que se imagina.

Moedas comemorativas não possuem um valor único. De todo modo, do ponto de vista dos especialistas, é natural que a grande maioria concorde que elas podem passar a valer muito dinheiro. Assim, ao encontrar uma moeda comemorativa, a principal dica é guardar até um momento em que ela pode passar a ser considerada valiosa.

Moedas comemorativas

Mas o fato é que não é preciso esperar até o ano de 2024 para poder começar a colecionar ou a vender moedas comemorativas. De acordo com informações do Banco Central (BC), atualmente o Brasil já conta com dezenas de peças especiais ainda em circulação, ou seja, que podem ser encontradas em trocados a qualquer momento.

Neste artigo específico, vamos falar sobre as moedas comemorativas da família do 1 real. Desde 1994, quando este novo plano monetário começou a entrar em vigor, várias peças como estas foram postas em circulação por ocasiões e por contextos diferentes.

Abaixo, você pode conferir a lista completa de moedas de 1 real consideradas comemorativas:

50 anos da Declaração dos Direitos Humanos – 1998;

Centenário de Juscelino Kubitschek – 2002;

40 anos do Banco Central do Brasil – 2005;

Comemorativa à entrega da bandeira olímpica – 2012;

50 anos do Banco Central do Brasil – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Atletismo – 2014;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Natação – 2014;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Paratriatlo – 2014;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Golfe – 2014;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – Basquetebol – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Vela – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Paracanoagem – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Rúgbi – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Futebol – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Atletismo paraolímpico – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Voleibol – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Judô – 2015;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Boxe – 2016;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Natação paraolímpica – 2016;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Mascote olímpica Vinicius – 2016;

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Mascote paraolímpica Tom – 2016;

25 Anos do Plano Real – 2019.



Como descobrir se peça é valiosa?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry em entrevista recente.