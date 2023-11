Veja lista das moedas de 1 real mais raras e os seus valores

Uma simples moeda de 1 real pode valer muito dinheiro em algumas condições específicas. Ao menos é o que garantem os colecionadores. O fato, no entanto, é que nem toda peça de 1 real pode ser considerada valiosa. Neste sentido, o cidadão precisa prestar bastante atenção aos valores que recebe.

A boa notícia é que não é preciso ser um colecionador profissional para encontrar uma moeda rara. Hoje, o Brasil conta com dezenas de milhares de peças valiosas espelhadas por todas as regiões do país. Adultos, idosos e até mesmo crianças podem encontrar estes exemplares a qualquer momento.

As modas mais valiosas de 1 real

Mas afinal de contas, quais são as moedas de 1 real mais valiosas segundo especialistas? Abaixo, você pode conferir uma lista com quatro peças que tiram o sono de muitos colecionadores. Confira:

Uma das moedas de 1 real mais raras do Brasil é a peça da bandeira. Trata-se de um exemplar cunhado e posto em circulação no ano de 2012, para homenagear a passagem de bastão de Londres para o Rio de Janeiro nas Olimpíadas daquele ano.

Segundo especialistas, estas moeda da bandeira é considerada muito rara e a depender do seu estado de conservação, ela pode ser vendida por algo entre R$ 100 a R$ 400.

Os Jogos Olímpicos de 2016 foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A 31ª edição das Olimpíadas foi também a primeira realizada na América do Sul em toda a história. O evento contou com a participação de milhares de atletas.

Aquela foi a última edição até aqui em que profissionais de todos os países competiram entre si. Quatro anos depois, nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, atletas da Rússia foram banidos da competição por suspeitas de uma organização interna de doping.



Moeda dos Direitos Humanos

Outra moeda que também pode ser considerada bastante rara é a peça de 1998, que faz uma homenagem aos Direitos Humanos, sobretudo no processo de criação da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda tomando como base as projeções de especialistas na área, esta peça poderá ser vendida em 2023 por valores que variam entre R$ 350 e R$ 1 mil, a depender do seu estado de conservação.

Uma moeda de 1 real também pode ser considerada muito rara quando ela é encontrada com dois reversos, ou seja, com dois números 1 dos dois lados da peça. Quando este fenômeno ocorre, o cidadão poderá vender o item por nada menos do que R$ 500.

Uma outra moeda de 1 real que também é considerada rara é a peça boné. Trata-se de um exemplar que conta com um importante erro de cunhagem: o núcleo descolado. O defeito ocorre quando o núcleo da peça invade o anel. O valor é alto e varia a depender do ano da cunhagem. Veja abaixo:

Moedas de 1 real com núcleo deslocado