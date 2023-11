veja lista de capitais que podem passar dos 40º nesta quinta, 16

Ao menos 10 capitais brasileiras devem registrar uma temperatura igual ou superior a 40ºC nesta quinta-feira (16). Ao menos esta é a projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mesma fonte indica que mais de 2,7 mil municípios de todo o país estão sendo diretamente impactados pelo calor desde o início desta semana.

Neste momento, a situação é considerada mais crítica nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. Especialistas dizem que é preciso tomar cuidado porque há um alerta de risco, e dezenas de milhares de pessoas estão precisando de atendimento médico.

Quais são as capitais

Tomando como base as informações do Inmet, é possível dizer que as 10 capitais que devem registrar 40ºC ou mais nesta quinta-feira (16) são:

Manaus (AM);

Boa Vista (RR);

Palmas (TO);

Teresina (PI);

Cuiabá (MT);

Campo Grande (MS);

Goiânia (GO);

Belo Horizonte (MG);

São Paulo (SP);

Rio de Janeiro (RJ).

Vale frisar que em todas estas cidades a tendência é que a sensação térmica seja muito maior do que os 40ºC. Algumas regiões da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, chegaram a registrar 60º de sensação no decorrer desta semana.

Até quando vai durar o calor?

Segundo a projeção do Inmet, a previsão mais otimista é que a onda de calor que atinge o país vai durar, ao menos, até a próxima sexta-feira (17).



Uma onda de calor se configura quando a temperatura se mantém 5ºC acima da média esperada para o mês, durante pelo menos cinco dias em sequência. Além das capitais citadas acima, grandes temperaturas também estão crescendo muito em municípios do interior. Destaques para:

Corumbá (MS);

Água Clara (MS);

São Romão (MG);

Coronel Pacheco (MG);

Seropédica (RJ);

Ibotirama (BA).

Ministério lançou cartilha

Diante deste quadro de perigo, o Ministério da Saúde decidiu lançar nesta quarta-feira (15) uma cartilha com uma série de dicas para se proteger do calor. A pasta lembra que é impossível se livrar completamente do impacto das altas temperaturas, mas reforça que estas pequenas dicas podem fazer muita diferença no final das contas.

Veja abaixo algumas das dicas apresentadas:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Previsão para todas as capitais

Abaixo, você pode conferir a previsão de temperatura para todas as capitais nesta quinta-feira (16), ainda considerando as projeções do Inmet:

Região Norte

– Manaus (AM): mínima de 28ºC, máxima de 39ºC;

– Belém (PA): mínima de 24ºC, máxima de 35ºC;

– Rio Branco (AC): mínima de 24ºC, máxima de 34ºC;

– Boa Vista (RR): mínima de 26ºC, máxima de 39ºC;

– Porto Velho (RO): mínima de 25ºC, máxima de 34ºC;

– Macapá (AP): mínima de 26ºC, máxima de 35ºC;

– Palmas (TO): mínima de 24ºC, máxima de 37ºC.

Região Nordeste

– Maceió (AL): mínima de 23ºC, máxima de 31ºC;

– Salvador (BA): mínima de 24ºC, máxima de 33ºC;

– Fortaleza (CE): mínima de 26ºC, máxima de 33ºC;

– São Luís (MA): mínima de 26ºC, máxima de 33ºC;

– João Pessoa (PB): mínima de 25ºC, máxima de 33ºC;

– Recife (PE): mínima de 27ºC, máxima de 31ºC;

– Teresina (PI): mínima de 24ºC, máxima de 39ºC;

– Natal (RN): mínima de 26ºC, máxima de 31ºC;

– Aracaju (SE): mínima de 25ºC, máxima de 30ºC.

Região Centro-Oeste

– Brasília (DF): mínima de 21ºC, máxima de 35ºC;

– Cuiabá (MT): mínima de 31ºC, máxima de 41ºC;

– Campo Grande (MS): mínima de 26ºC, máxima de 38ºC;

– Goiânia (GO): mínima de 23ºC, máxima de 39ºC.

Região Sudeste

– Belo Horizonte (MG): mínima de 20ºC, máxima de 37ºC;

– São Paulo (SP): mínima de 20ºC, máxima de 37ºC;

– Rio de Janeiro (RJ): mínima de 25ºC, máxima de 40ºC;

– Vitória (ES): mínima de 23ºC, máxima de 33ºC.

Região Sul

– Florianópolis (SC): mínima de 22ºC, máxima de 26ºC;

– Porto Alegre (RS): mínima de 20ºC, máxima de 25ºC;

– Curitiba (PR): mínima de 21ºC, máxima de 32ºC.