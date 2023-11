Veja lista de capitais que podem registrar recorde de calor nesta terça, 14

Está quente aí? O Brasil vai precisar se preparar para um dia de extremo calor em várias cidades nesta terça-feira (14). De acordo com projeções de especialistas, hoje promete ser um dos dias mais quentes de todo o ano em várias cidades. Em cinco capitais, a expectativa é para a quebra de recorde do ano.

A projeção é que estas cidades registrem temperaturas que variem entre 32º C e 41ºC. Mas a sensação térmita pode ultrapassar os 50ºC. Capitais das regiões do Sudeste e do Centro-Oeste tendem a ser as mais atingidas por esta massa de ar quente, mas o Nordeste também não está livre dos impactos.

Lista de capitais com possibilidade de recorde de calor

Abaixo, você pode conferir a lista com as cinco capitais do Brasil que podem registrar o recorde anual de calor nesta terça-feira (14).

Belo Horizonte ;

; Brasília ;

; Campo Grande ;

; Rio de Janeiro ;

; Teresina.

No caso do Rio de Janeiro, a expectativa dos especialistas é de que a cidade registre a maior variação de temperatura em relação à média do mês de novembro para a capital carioca. A projeção é de 41ºC, o que seria nada menos do que 13º acima da média de 28ºC.

Alerta do Inmet

Vale lembrar que nesta segunda-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso prolongando o alerta vermelho para onda de calor que atinge quase todo o Brasil. Agora, o Instituto afirma que o calorão deverá durar ao menos até a próxima sexta-feira (17).

“Pelo menos até sexta-feira esse panorama vai se manter. A partir de sábado já existe uma situação de mudança do tempo com a chegada em algumas regiões de uma mudança atmosférica que estamos acompanhando, mas pode ser que a onda de calor ainda permaneça”, diz a meteorologista do Inmet Márcia Seabra.



De acordo com o Inmet, os estados que passaram a ficar em situação de alerta são:

Amazonas;

Bahia;

Espírito Santo;

Pará;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Tocantins.

Já as seguintes unidades da federação tiveram o nível de alerta elevado:

Distrito Federal;

Goiás;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Rondônia;

São Paulo.

Em São Paulo, por exemplo, a Defesa Civil decretou estado de alerta neste domingo (12). Na cidade, a previsão é que os termômetros marquem nada menos do que 37º C nos próximos dias.

Por que está tão quente?

Mas afinal de contas, por que o Brasil está sofrendo com esta nova onda de calor em pleno mês de novembro? De acordo com especialistas, as altas temperaturas são comuns para esta época do ano, já que estamos nos aproximando do verão.

Contudo, o fato é que em 2023, a situação está notadamente pior. Isso ocorre porque para além da massa de ar quente que está atingindo o Brasil, há também uma intensificação do calor causado pelo El Niño, o fenômeno climático que aquece as águas do Oceano.

O inmet alerta que o panorama atual é de “grande perigo para a saúde das pessoas”. Afinal de contas, as temperaturas estão pelo menos 5ºC acima da média para este período do ano.

Dicas para se proteger do calor

Abaixo, listamos uma série de dicas dadas por especialistas para pessoas que devem passar por altas temperaturas.

Seja no calor ou no frio, o fato é que se hidratar segue sendo uma dica sempre muito importante. No calor, então, esta dica se torna ainda mais valiosa. Analistas dizem ainda que não importa se água estará gelada ou não. O importante é não esquecer de ingerir líquido com frequência.

Evitar contato direto com o sol

Durante este período de maior calor, é muito importante evitar o contato direto com os raios solares, sobretudo entre as 11h e as 16h do dia. O Brasil é um dos países que mais registram casos de câncer de pele, justamente por causa desta condição de ser um país com muito calor.

Para muitas pessoas, no entanto, a dica acima não é uma opção. Alguns cidadãos precisam trabalhar debaixo de sol o dia inteiro. Para estes casos, a dica é usar protetor solar, e sempre lembrar de renovar a aplicação durante o dia. Este uso continuado pode evitar uma série de problemas na pele.