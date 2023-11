veja lista de golpes mais comuns e como se proteger

Não são apenas as varejistas e os consumidores que estão se preparando para a Black Friday deste ano. É provável que criminosos também estejam aguardando o momento certo para agir. Neste sentido, é preciso tomar muito cuidado para evitar cair em golpes nesta importante data para o comércio.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), existem golpes das mais variadas naturezas. Infelizmente, criminosos costumam ser muito criativos, e todos os anos eles conseguem pensar em novas maneiras para tentar roubar dados, informações e até dinheiro das vítimas.

De todo modo, também existem os casos de golpes mais comuns. Estes são mais fáceis de se proteger, já que eles acontecem basicamente todos os anos sempre neste mesmo período da Black Friday. Ao consumidor, basta seguir algumas dicas para diminuir a chance de se tornar uma vítima.

Os golpes mais comuns da Black Friday

Um dos golpes mais comuns no período da black friday é o golpe do link falso. Ele pode ser enviado por qualquer pessoa através de uma rede social, ou de um site de troca de mensagens. Ao clicar neste link, os criminosos podem ter acesso a uma série de informações importantes do cidadão.

Para não cair neste golpe, a dica é evitar clicar em links recebidos pela internet. Está de olho em algum produto? Visite diretamente o site oficial da loja e faça a sua pesquisa.



O golpe do Pix se tornou mais comum no decorrer dos últimos meses. Os golpistas oferecem um preço muito abaixo do normal, e indicam uma chave para que o cidadão realize o pagamento e confirme a compra. Mas logo depois do repasse, o criminoso não aparece mais.

Para evitar cair neste golpe, basta prestar bastante atenção no momento do pagamento através do Pix. Antes de confirmar a transação, é importante verificar se o destinatário é mesmo o nome da loja.

Outro tipo de golpe muito comum nesta época do ano é o golpe dos anúncios. Muitas vezes estas publicidades são pagas e passam a impressão de que são verdadeiras. O cidadão clica no banner e é direcionado para um site malicioso, para que o criminoso roube informações, dados e até mesmo dinheiro.

Aqui, a dica é evitar clicar nestes anúncios que aparecem em redes sociais. Viu alguma promoção muito boa? O melhor conselho é ir até o site oficial da loja que aparece no anúncio para verificar se ele é real ou não.

Um dos golpes mais comuns utilizados não apenas na Black Friday é o golpe da promoção atraente. Os criminosos costumam oferecer vantagens muito acima do normal para os consumidores. Mas quanto maior for o desconto, maior deve ser a desconfiança em torno da venda.

Neste sentido, aqui também é importante que o cidadão confirme diretamente no site oficial da loja a existência dessa promoção.

O que os brasileiros querem comprar?

Recentemente, o Google contratou a empresa Offerwise. O objetivo com o levantamento foi tentar descobrir as preferências dos consumidores, e o que eles mais devem comprar no evento do próximo dia 24 de novembro.

De acordo com a pesquisa, os eletrônicos estão no topo da lista de preferência dos brasileiros nesta Black Friday. Os resultados mostraram que nada menos que 69% dos entrevistados pretendem comprar algo deste categoria no dia 24 de novembro. Estamos falando de itens como:

celulares;

computadores;

eletrodomésticos;

televisores.

O estudo em questão ouviu 2 mil brasileiros das classes A, B e C, e também revelou que a compra de itens eletrônicos são aquelas que fazem o consumidor brasileiro se planejar mais. Afinal de contas, estamos falando de produtos notadamente mais caros.