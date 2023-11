veja lista de todos os grupos que recebem nesta semana

O governo federal retoma nesta segunda-feira (27) mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 7. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Em novembro, o governo federal está seguindo com a lógica de pagamentos de adicionais. Pelo segundo repasse consecutivo, há a liberação de um bônus no valor de R$ 50 para as mulheres que possuem filhos de até seis meses de idade. As chamadas nutrizes recebem este saldo de maneira automática.

Quem recebe nesta semana

Assim como nos meses anteriores, para saber o dia exato dos pagamentos do Bolsa Família, o usuário precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Através desta numeração, o cidadão pode identificar o dia exato da sua liberação.

Nesta semana, os último quatro grupos poderão movimentar o saldo. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome é que todos os usuários tenham recebido o saldo em suas contas até o próximo dia 30 de novembro.

Abaixo, você pode ver o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês. Em destaque, você pode conferir os grupos que devem receber o saldo no decorrer desta semana.

Usuários com NIS terminado em 1: 17 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 2: 20 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 3: 21 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 4: 22 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 5: 23 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 6: 24 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 7: 27 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 8: 28 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 9: 29 de novembro;

Usuários com NIS terminado em 0: 30 de novembro.

Os adicionais do Bolsa Família

Para este mês de novembro, os valores base do Bolsa Família são os mesmos que foram registrados nos meses anteriores. O saldo parte sempre de uma base de R$ 600 por família. Contudo, este valor pode ser elevado ou até mesmo reduzido a depender do número de benefícios internos a que o usuário tem direito.



Como dito, neste mês de novembro, o governo federal também está seguindo com os pagamentos de adicionais para os seus usuários. Abaixo, você pode identificar a lista completa de benefícios internos que estão sendo pagos:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Como movimentar o Bolsa Família

As regras de movimentação do Bolsa Família seguem as mesmas independente do dia da liberação. Assim, mesmo no caso dos pagamentos realizados aos sábados, o cidadão vai ter o poder usar a quantia através do aplicativo oficial do Caixa Tem.

Pelo Caixa Tem é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Se preferir, o cidadão pode esperar até a próxima segunda para movimentar o saldo com a ajuda de uma atendente da Caixa Econômica Federal.

E o Auxílio-gás?

Para este mês de novembro, não há previsão de pagamentos do Auxílio-gás nacional. De acordo com as informações oficiais, este é um programa de caráter bimestral, ou seja, ele é pago sempre a cada dois meses.

Como a última liberação foi feita em outubro, a próxima deve ocorrer apenas em dezembro deste ano.