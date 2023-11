O novo teto de faturamento para Microempreendedores Individuais (MEI) em 2024 está em pauta, gerando debates e expectativas sobre seu impacto no cenário empreendedor brasileiro.

Desse modo, reunimos algumas das principais informações sobre esse tema para te passar, e assim, você poderá ficar por dentro de todas as informações importantes a respeito da possível geração de empregos e as alterações na contribuição mensal do Microempreendedor Individual no Brasil.

Veja o novo teto de faturamento MEI 2024

Assim como mencionado anteriormente, o Microempreendedor Individual (MEI) pode esperar mudanças no teto de faturamento para o próximo ano. Isso ocorre devido a um projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados que visa ampliar o limite de faturamento dessa categoria de trabalhadores.

Desse modo, o aumento proposto no teto de faturamento para MEI em 2024 está sendo alvo de discussões entre o Governo e entidades que representam os empreendedores. A possibilidade de elevação desse limite anual de R$ 81 mil para R$ 144,9 mil desperta questionamentos e expectativas.

Vale destacar que atualmente, o MEI pode faturar até R$ 81 mil anualmente, equivalente a cerca de R$ 6.750 por mês.

Portanto, a manutenção desse valor é tema de análise, considerando as possíveis consequências na arrecadação e na formalização dos microempreendedores.

Confira as projeções e expectativas do Governo para o teto de faturamento MEI 2024

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) expressa a expectativa de que o aumento do teto de faturamento contribua para o crescimento do número de MEIs.

De acordo com o MDIC, a previsão é que esse número suba dos atuais 15,4 milhões para 470 mil, gerando novos cadastros e potencialmente impulsionando o emprego no Brasil.

Proposta visa aumentar o limite de faturamento

A proposta que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria apresentou, sugere um aumento significativo no teto de faturamento do MEI para 2024.

O novo limite seria de R$ 144,9 mil, indicando uma mudança substancial nas condições para a manutenção do registro como MEI.

Ademais, a proposta inclui a criação de uma rampa de transição, que visa facilitar a adaptação dos empreendedores às mudanças decorrentes da alteração de categoria.

Assim, essa transição permitirá um aumento gradual no faturamento, possibilitando uma transição mais suave para a categoria de microempresa.

Veja os prazos e reajustes para adaptação aos novos limites do MEI

A rampa de transição prevê que empreendedores que ultrapassem 20% do novo teto de faturamento tenham 180 dias para realizar os ajustes necessários.

De acordo com o projeto do MDIC, esse período oferece espaço para adequações e planejamento, evitando consequências abruptas na gestão dos negócios.

Desse modo, as alterações não gerariam transtornos e, consequentemente, beneficiariam os Microempreendedores Individuais de uma maneira mais ampla.

Governo pretende uma abordagem gradual com faixas de contribuição

Além disso, também é importante entender que o Governo propõe a implementação de faixas de contribuição com base no faturamento.

Dessa maneira, empreendedores com faturamento até R$ 81 mil continuarão pagando 5% do salário mínimo.

No entanto, aqueles com faturamento entre R$ 81 mil e R$ 144.912 contribuirão com 1,5%, equivalente a R$ 181,14 por mês.

Assim, o Governo Federal, juntamente com os órgãos responsáveis pela geração de empregos e renda no Brasil, visam conceder mais justiça na cobrança de impostos, visto que que quem ganhar mais vai pagar mais e vice-versa.

O que acontece se o MEI ultrapassar o limite de faturamento?

Contudo, segundo o projeto, nos casos em que o empreendedor ultrapassa o novo limite proposto, o Governo irá aplicar impostos retroativos sobre o valor que o trabalhador faturou.

Essa medida visa corrigir possíveis irregularidades e manter a integridade do sistema de tributação.

Quais são os próximos passos para aprovação do projeto?

O projeto que contempla essas mudanças já recebeu aprovação no Senado, representando um passo significativo.

Entretanto, ainda não há previsão para sua votação na Câmara dos Deputados, onde será discutido e possivelmente modificado antes de se tornar lei.

Desse modo, só o que resta aos interessados é esperar e acompanhar o desenrolar dessa história de perto.

Prepare-se para as mudanças no MEI

Por fim, cabe observar que o debate sobre o novo teto de faturamento MEI para 2024 que está em andamento, traz consigo perspectivas de crescimento e desafios para os microempreendedores.

Dessa forma, os Microempreendedores Individuais precisam ficar atentos às propostas e expectativas do Governo, e também as implicações para quem opta pelo regime MEI.

Agora que você já sabe tudo sobre o novo teto de faturamento MEI 2024, mantenha-se informado sobre os desdobramentos e esteja preparado para ajustar sua gestão conforme as mudanças ocorrem!