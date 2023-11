Veja o passo a passo para conseguir um kit de antena parabólica digital gratuito

Com a chegada da tecnologia 5G, a necessidade de transição de antenas parabólicas convencionais para digitais está se tornando cada vez mais urgente. Nesta matéria do Notícias Concursos explicaremos como obter seu kit de antena parabólica digital gratuitamente e como agendar a instalação.

O que é um Kit de Antena Digital?

Para entender como obter um kit de antena digital sem custo, é essencial primeiro compreender do que se trata este aparato e quais são suas vantagens. Uma antena digital é um dispositivo que capta o sinal de TV através de ondas eletromagnéticas, convertendo-o em imagens e sons que serão exibidos na sua televisão. Diferentemente das antenas parabólicas convencionais, as digitais proporcionam maior qualidade de sinal e são mais eficazes na transmissão de dados.

Por que a troca é necessária?

A tecnologia 5G opera na mesma faixa de frequência que as antenas parabólicas tradicionais, conhecida como Banda C. Isso pode causar interferências, como chuviscos, ruídos e quedas de sinal, e até a parada repentina de vários canais. Portanto, é necessário trocar o equipamento antigo pela nova aparelhagem digital.

Quem tem direito ao kit gratuito?

Os beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) que possuem uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento têm direito à instalação gratuita do kit de antena parabólica digital.

Qual é o processo de agendamento?

Para saber se você tem direito e posteriormente se possível agendar a instalação do seu kit, você deve entrar em contato com a Siga Antenado. Esta é uma entidade sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel, para apoiar a população durante a migração do sinal de TV.



Acesse o site Siga Antenado ou ligue para o número 0800 729 2404, que também é disponível no WhatsApp. Informe seu número de CPF ou do NIS (Número de Identificação Social). Caso você participe de algum programa social do Governo Federal, poderá prosseguir com o preenchimento do formulário. Responda às perguntas subsequentes do formulário. Se você estiver dentro dos critérios obrigatórios – estar inscrito no Cadastro Único e ter uma antena parabólica convencional instalada e em funcionamento – será direcionado para o chat, onde poderá escolher o melhor dia para a visita de um dos técnicos da Siga Antenado para realizar a instalação do kit.

Quem não precisa trocar?

As pessoas que já utilizam antenas digitais externas, tipo espinha de peixe, antena digital interna ou TV por assinatura não precisam realizar a troca do equipamento.

Onde a troca já está disponível?

No Piauí, já é possível realizar o agendamento para a retirada do kit em vários municípios, incluindo Altos, Beneditinos, Cajueiro da Praia, Coivaras, Bom Princípio, Curralinhos, Demerval Lobão, Ilha Grande, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Luís Correia, Monsenhor Gil, Nova Santa Rita, Natália, Parnaíba, Pau D’arco do Piauí, Único e Teresina.

Em Roraima, atendimentos gratuitos estão sendo disponibilizados para Caracaraí, Caroebe, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luiz e Uiramutã.

No estado do Rio de Janeiro, o sinal do 5G já chegou em todas as cidades e o agendamento já está liberado.

Atualização da “lei das antenas”

Além da substituição das antenas parabólicas, a atualização da “lei das antenas” é um passo fundamental para garantir a expansão da infraestrutura do 5G. A InvestSP tem realizado reuniões e eventos com prefeituras e câmaras municipais para orientar sobre a importância dessa atualização. Desde o fim do ano passado, o número de cidades paulistas com leis atualizadas subiu de 61 para 204, de acordo com levantamento da InvestSP.

A atualização da “lei das antenas” permite que as operadoras saibam onde podem instalar as antenas do 5G, facilitando o investimento na infraestrutura necessária para a tecnologia. Essa atualização é essencial para atrair investimentos privados, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico das cidades.

Benefícios da troca

A mudança para a antena parabólica digital garante uma melhor qualidade de som e imagem para os canais abertos de TV via satélite, sem interferências causadas pela tecnologia 5G.

Qualidade da recepção dos canais

A transição para a antena parabólica digital é uma necessidade urgente para garantir a qualidade da recepção dos canais de TV. Se você é um beneficiário do CadÚnico e possui uma antena parabólica tradicional, não perca a oportunidade de obter seu kit de antena parabólica digital gratuitamente. Entre em contato com a Siga Antenado e agende sua instalação.