veja o que acontece quando o benefício é bloqueado

Para boa parte dos brasileiros, o Bolsa Família é a única fonte de renda no mês. Neste sentido, perder o direito de receber o saldo é o grande medo de muitas pessoas ao redor do país. Para milhares delas, o pesadelo virou realidade neste mês de outubro. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, quase 300 mil passaram por esta situação nas últimas semanas.

Por que o bloqueio acontece

Conforme informações oficiais, os bloqueios no Bolsa Família podem acontecer basicamente por duas razões:

Quando a família não regulariza o seu cadastro dentro do prazo estipulado no Processo de Averiguação Cadastral;

Quando a família não regulariza o seu cadastro dentro do prazo estipulado no Processo de Revisão Cadastral.

Em resumo, estamos falando de pessoas que não atualizam o Cadúnico com informações verdadeiras dentro do prazo estipulado pelo governo federal.

Vale lembrar que o perfil no Cadastro Único precisa ser atualizado ao menos uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na família, como uma morte, um nascimento, uma mudança de endereço, ou até mesmo uma troca de escola das crianças, por exemplo.

O que acontece quando o bloqueio é efetuado?

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, uma família que passa por um bloqueio, segue com as parcelas sendo depositadas normalmente. Entretanto, o usuário não vai conseguir sacar a quantia até que regularize a sua situação.

É importante lembrar que em caso de bloqueio, a família também não consegue sacar as parcelas que já estavam disponíveis em sua conta, e que não tinham sido sacadas até o momento do bloqueio.



“A família também não consegue sacar as parcelas que já estavam disponíveis, exceto quando o bloqueio for por descumprimento/ausência de informações sobre condicionalidades ou quando o bloqueio for por indício de falecimento de pessoa da família”, diz o Ministério.

Como desbloquear o Bolsa Família

Se você está entre as quase 300 mil pessoas que tiveram o Bolsa Família bloqueado em outubro, saiba que existe uma maneira de retornar ao programa. Para tanto, é preciso atuar para regularizar a situação da sua conta. Esta é a única maneira de voltar a poder sacar o saldo do programa social.

Imagine, por exemplo, o caso de uma pessoa que foi bloqueada por causa da sua situação de unipessoal. Neste caso, ela vai ter que comprovar que realmente mora sozinha, inserindo no cadastro toda a documentação que passou a ser necessária nos últimos meses para este público.

Pagamento da parcela desbloqueada

Se o cidadão conseguir comprovar o erro, ele poderá receber todos os valores que não conseguiu receber no período do bloqueio. Em outubro, aliás, o governo decidiu aplicar uma espécie de facilitação para este público.

“A partir de outubro, sempre que houver o desbloqueio da parcela do benefício do Bolsa Família, o responsável familiar do Bolsa Família bancarizado não precisará se deslocar até uma agência para sacar seu benefício: o valor será automaticamente creditado em sua conta bancária onde ele já recebe mensalmente o benefício”, diz o Ministério.

“A inovação implantada no sistema de pagamentos do Bolsa Família irá disponibilizar a parcela retroativa desbloqueada diretamente conta e a família não terá que se deslocar para fazer o saque ou ter que utilizar outro cartão para sacar seu benefício”, segue a pasta.

Bolsa Família

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país. Atualmente, o projeto atende pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões do Brasil. As próximas liberações devem ser retomadas no dia 17 de novembro.

Para ter direito ao programa, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico, além de contar com uma renda per capita de até R$ 218 por mês.